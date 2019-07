Francesca Baroni, ex fidanzata di Temptation Island si è scoperta improvvisamente sola.

Francesca Baroni, l’ex fidanzata di Ruben Invernizzi che aveva portato la sua storia d’amore a Temptation Island si è trovata di recente al centro di una storia difficile da capire.

La ragazza ha infatti, dopo essersi lasciata definitivamente con Ruben, aveva iniziato a frequentare il calciatore Alan Empereur. Tra i due però, qualcosa deve essere andata storta perché la ragazza si è scoperta improvvisamente sola ed in modo del tutto imprevedibile e inaspettato.

Francesca Baroni, mollata senza neppure saperlo

C’è chi viene mollato per sms e chi sempre attraverso il cellulare scopre la fine di una storia e tutto accedendo ad Instagram. È quando accaduto a Francesca Baroni che dopo una breve ma intensa frequentazione con il calciatore Alan Emperur ha scoperto di non essere più la sua ragazza tramite una foto apparsa su Instagram.

Ma procediamo con ordine. Francesca negli ultimi mesi si era avvicinata in modo particolare al difensore del Verona, iniziando a frequentarlo. Tra i due le cose sembravano procedere bene tanto che se lei si era fatta vedere alla luce del sole in visita allo stadio, lui era arrivato a dedicarle persino un goal. Eppure, poco dopo è giunto il silenzio stampa e dopo una settimana senza ricevere sue notizie, Francesca ha scoperto che Alan, dopo essere tornato in Brasile aveva smesso di seguirla su Instagram. Un gesto che per molti può non significare nulla ma che nell’era del digitale un significato ce l’ha e se si sta insieme non è dei più positivi.

Così, la ragazza ha dichiarato di aver capito che la sua storia era ormai finita. Una consapevolezza resa ancor più forte da una foto successivamente postata dal calciatore che, incurante dei suoi sentimenti, ha postato una foto con una ragazza che a quanto pare potrebbe essere la sua fidanzata.

A dirla tutta si tratta di un mistero ancora tutto da risolvere ma per il quale Francesca sta raccogliendo i pezzi. Intanto, come lei stessa ha ammesso, diverse ragazze le hanno scritto per raccontarle di essere state con il calciatore. Che si tratti di un latin lover che usa impegnarsi per poi mollare la ragazza di turno una volta rientrato a casa?

Di sicuro, ci saranno aggiornamenti in proposito. Per non perderli, continuate a seguirci.

