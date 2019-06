Temptation Island: ecco le coppie che stanno ancora insieme

Temptation Island: il programma è giunto alla sesta edizione, ma quali sono le coppie che stanno ancora insieme? Ecco tutti i nomi.

La macchina di Temptation Island è ripartita ufficialmente con la sesta edizione. Nel corso della prima puntata non sono mancate le emozioni con il primo falò di confronto chiesto da Andrea a cui non si è presentata la fidanzata Jessica. Anche tra Nunzia e Arcangelo, insieme da tredici anni, le cose non sono andate nel migliore dei modi, ma tra tutte le coppie che hanno partecipato alle precedenti edizioni del programma condotto da Filippo Bisciglia, chi sta ancora insieme? Andiamo a scoprire tutti i nomi.

Temptation Island: i nomi di tutte le coppie che stanno ancora insieme

L’amore dura tra Cristian Gallella e Tara Gabrielletto. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, ha partecipato a Temptation Island dove Cristian ha fatto una bellissima proposta di matrimonio a Tara. I due si sono sposati nel 2016 ed oggi stanno ancora insieme.

Amore a gonfie vele anche per Sonia Carbone e Gabriele Caiazzo. Dopo aver partecipato a Temptation Island, i due si erano lasciati per il flirt di lui con Laura Forgia. Tornati insieme, si sono sposati e oggi hanno due figi: Michele, di due anni, e di Bianca, nata pochi mesi fa.

Debora Onorato ed Emanuele Cirilli hanno partecipato a Temptation pochi mesi dopo l’inizio della loro storia. L’esperienza nel programma dell’amore li ha uniti ancora di più ed oggi convivono a Roma.

Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo formano una delle coppie più amate tra quelle che hanno partecipato a Temptation. Nonostante l’avvicinamento di lui alla tentatrice Fabiola Cimminella, i due sono rimasti insieme per poi convolare a nozze. Oggi sono genitori di due figli: Beatrice ed Enea.

Tra le coppie che hanno scritto una pagina della storia di Temptation Island c’è sicuramente quella formata da Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. Dopo essersi innamorati nello studio di Uomini e donne, la loro esperienza nel programma dell’amore è durata poche ore. La coppia, non riuscendo a sopportare la separazione, ha scelto di lasciare il villaggio. Si sono sposati nel 2016 ed oggi stanno ancora insieme.

Claudia Merli e Dario Lodà partecipano a Temptation Island nel 2015. I due si lasciano per alcune incomprensioni per poi tornare insieme qualche tempo dopo ed oggi sembra che siano ancora felici e innamorati.

Georgette Polizzi e Davide Tresse partecipano a Temptation Island per mettere alla prova il loro rapporto che ha superato tutte le tentazioni. Nonostante l’avvicinamento di lei la tentatore Claudio D’Angelo, restano insieme e, oggi, non solo sono felici e innamorati come il primo giorno, ma stanno combattendo insieme la battaglia contro la malattia che ha colpito la stilista. I due si sposeranno il prossimo 15 settembre.

Flavio Zerella e Roberta Mercurio hanno vissuto momenti difficili a Temptation Island per le numerose tentazioni di lui. Nonostante tutto, Roberta ha deciso di portare avanti la loro storia e a breve si sposeranno.

Stanno ancora insieme anche Mariarita Salino e Luca Lantieri. Durante la partecipazione al programma, lui, per la vicinanza alla single Irene Casartelli, aveva messo in dubbio la loro storia. I due, però, avevano lasciato insieme il villaggio e tra loro, oggi, procede tutto a gonfie vele.



Va tutto alla grande anche tra Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, coppia nata a Uomini e Donne e che, nonostante la partecipazione a Temptation poco tempo dopo l’inizio della loro storia, non ha mai messo in dubbio il proprio sentimento.



Stanno ancora insieme anche Oronzo Carinola e Valentina De Biasi che aveva perdonato alcuni atteggiamenti un po’ sopra le righe di lui. Oggi, i due, starebbero ancora felicemente insieme.



Hanno superato la prova di Temptation Island restando insieme anche Giada Giovanelli e Francesco Branco. I due, oggi, convivono e potrebbero presto compiere il grande passo delle nozze.



Tutto ok anche per Andrea Celentano e Raffaela Giudice dopo la decisione di lei di tornare con il fidanzato nonostante la sua vicinanza alla single Teresa Langella, poi tronista di Uomini e Donne ed oggi fidanzata con Andrea Dal Corso.



