Altra coppia in grande crisi a Temptation Island 2019 è quella di Ilaria e Massimo. La giovane continua a vedere il fidanzato avvicinarsi alle tentatrici e commenta il suo comportamento in modo sarcastico.

Già durante la prima puntata di Temptation Island 2019 abbiamo visto traballare la coppia di Ilaria e Massimo. I due giovani, insieme da due anni, si sono presentati nel programma condotto da Filippo Bisciglia per vedere se il loro amore che dura da tempo è oramai maturo oppure se la passione è scemata.

Le parole di Ilaria contro l’atteggiamento di Massimo

Mentre nella prima puntata di Temptation Island 2019 abbiamo visto Ilaria rapportarsi poco con i tentatori, Massimo si è dato subito molto da fare e si è avvicinato molto a Federica Lepanto, la nota tentatrice, ex vincitrice del GF. Massimo e Federica la prima puntata si sono visti subito molto vicini e complici. Durante questa ultima puntata vediamo però l’atteggiamento di Massimo cambiare nei confronti di Federica. E’ bastato un piccolo screzio per far si che Massimo si allontanasse da Federica per puntare ad altro. Durante il video del falò vediamo infatti Massimo avvicinarsi a Elena, altra tentatrice con cui il giovane si confronta piacevolmente.

Un comportamento quello di Massimo in cui Ilaria rivede pienamente il fidanzato: “Questo è Massimo – dice dopo aver visto il video – appena dici qualcosa che non va via”. Un comportamento che secondo la fidanzata evidenzia la sua immaturità e la sua personalità ballerina. La fidanzata è anche convinta però che il fidanzato non sia pienamente preso dalle due tentatrici, come se Elena e Federica gli piacessero solamente fisicamente ma non mentalmente, in caso contrario non si sarebbe comportato in questo modo.

Come abbiamo scoperto dalle dichiarazioni attuali di Federica Lepanto, la coppia è uscita prima del tempo: non sappiamo ancora se insieme o single ma sicuramente uno tra Massimo e Ilaria ha chiesto il confronto anticipato. Non ci resta che attendere come si evolverà la storia dei due giovani.

