Temptation Island 2019, Massimo e Ilaria si sono lasciati? Dopo la prima puntata, la tentatrice Federica Lepanto svela tutto sui social.

La prima puntata di Temptation Island 2019 ha regalato subito tante emozioni. Oltre alle lacrime di Andrea che ha chiesto subito il confronto alla fidanzata Jessica, tra le coppie più chiacchierate del primo appuntamento c’è quella formata da Ilaria e Massimo con quest’ultimo che si è avvicinato molto alla tentatrice Federica Lepanto, vincitrice del Grande Fratello 14. Proprio quest’ultima, rispondendo alle domande dei fans sui social, ha svelato importanti anticipazioni su ciò che accadrà nelle prossime puntate.

Cosa accadrà tra Massimo e Ilaria nei prossimi appuntamenti di Temptation Island 2019? L’avventura della coppia nel villaggio dell’amore potrebbe durare meno del previsto. A svelare importanti anticipazioni è Federica Lepanto che, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto in piscina che ha attirato l’attenzione dei fans. Nel rispondere alle domande dei followers, ha rivelato che la sua esperienza a Temptation è durata poco.

““La foto è nuova, sono già uscita. Diciamo che non è andata come pensavo. Spero comunque vi piacerà quello che vedrete” – ha spiegato Federica che ha poi aggiunto – “Se hanno già finito di registrare? Non lo so, io sono uscita prima! […] Sono felice!!! si tanto!….e mi va di sorridere, anche se le cose non prendono sempre il verso che spero, anche se sono rimasta in un posto stupendo meno di quanto avrei voluto, sono felice perché ho vissuto ogni minuto, più di pancia che di testa perché mi piace così, e alla fine posso sentirmi bene…sono stata sempre me, né più né meno… Vi invito a seguire il programma dell’estate”.