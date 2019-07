Temptation Island 2018, Sabrina umilia Nicola: “quando sono con i singe Giulio, sento di avere accanto un uomo, quando sto con Nicola…”.

Sabrina umilia il fidanzato Nicola durante la seconda puntata di Temptation Island 2019. La 42enne che ha portato il fidanzato nel programma perchè spaventata dalla differenza d’età, nel villaggio delle fidanzate si è avvicinata al single Giulio Raselli che, pur essendo più giovane di Nicola, sta facendo provare delle diverse emozioni a Sabrina.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Temptation Island 2019, Sabrina pazza di Giulio: “è un uomo anche se ha 29 anni”

Sabrina non nasconde di trovarsi bene con il single Giulio con il quale è nato subito un bel feeling. Confidandosi con le sue compagne d’avventura, la 42enne ammette: “quando sto accanto a Giulio sento di avere accanto un uomo, quando sto con Nicola, sento di avere accanto un ragazzo“, spiega. Sabrina, decisa a vivere l’avventura, raggiunge Giulio e trascorre un po’ di tempo con lui. Nicola appare infastidito: “sembra una ventenne. E’ come se a 42 anni voglia fare quello che non ha potuto fare quando ne aveva 20“, afferma con decisione. Da parte sua, Sabrina, parlando con Giulio, si sbilancia ammettendo di considerarlo un uomo maturo nonostante abbia 29 anni.

Potrebbe interessarti anche—>Temptation Island 2019, Andrea e il video censurato di Jessica

In un successivo filmato, Nicola guarda la fidanzata Sabrina raggiungere Giulio nella casa dei single. L’atteggiamento della fidanzata lo manda così su tutte le furie. “Si è fumata il cervello. Prima di entrare qui non mi chiedevi determinate cose. Non me ne frega niente. Io da qui, uscirò a testa alta. Chi sta facendo la figura di me**a è lei, a 42 anni…”, sbotta Nicola non nascondendo la propria delusione per quanto sta accadendo.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI