Ilary Blasi ha spiegato perché ha scelto di dire no al Grande Fratello Vip.

Come molti sapranno, la prossima edizione del Grande Fratello Vip sarà orfana di Ilary Blasi che quest’anno ha scelto di dire no al programma. La presentatrice ha preso la sua decisione dopo una lunga riflessione che a quanto pare l’ha portata a cambiare strada, almeno stando a quanto ha riferito alla rivista Chi.

Ilary Blasi spiega cosa l’ha spinta ad abbandonare il timone del Grande Fratello Vip

Lasciare un programma che sembra vincente è sempre una scelta difficile e a volte azzardata. Ilary Blasi, però, sembra più che convinta della decisione presa e per questo motivo ha scelto di parlarne anche al settimanale Chi. A seguire le sue parole, riportate da bitchyf:

“Il Grande Fratello Vip era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. A me piace la parte divertente, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo. È vero che nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti, e quando si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica perché a me piace più ridere. Mi immagino un telespettatore seduto davanti alla tv che vuole leggerezza.”

Parole che lasciano intuire un bisogno di staccare almeno per un po’, forse anche per prendere le misure con un programma campione di ascolti e pertanto difficile anche da condurre perché portatore di un carico non indifferente.

Ma se Ilary va via, chi prenderà il suo posto? Al momento si pensa ad una conduzione esclusivamente a cura di Alfonso Signorini, già protagonista del programma e sicuramente molto gradito al pubblico da casa che più volte si è espresso positivamente in suo favore.

Trattandosi del Grande Fratello, però, tutto è possibile e non ci resta che aspettare le prossime news in merito, consapevoli che qualcosa di diverso ci sarà a partire già dalla conduzione.

