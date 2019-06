Temptation Island choc. anticipazione bomba sua prossima puntata. “Non è mai successo in 6 anni”: il video riguarda Jessica.

Saranno ancora Jessica e Andrea i protagonisti della seconda puntata di Temptation Island 2019. Dopo aver richiesto il confronto immediato e aver ottenuto solo il rifiuto della fidanzata, Andrea riceverà un’ulteriore brutta notizia. A comunicargli tutto sarà Filippo Bisciglia. Nelle anticipazioni diffuse dal programma, infatti, viene annunciato che ciò che il pubblico vedrà lunedì prossimo non è mai avvenuto nelle precedenti edizioni.

Temptation Island choc: il video su Jessica che Filippo Bisciglia non ha mostrato ad Andrea

Al falò, Andrea non ha visto tutto quello che la fidanzata Jessica ha fatto con il single Alessandro. A svelare tutto è proprio Filippo Bisciglia che, dopo il falò, decide di rivelare la verità ad Andrea. “Quello che ti sto raccontando adesso non è mai successo in 6 anni di Temptation Island. Mi spiego, io con me al falò avevo un terzo video. Però siccome eri molto provato e scosso, abbiamo deciso di non fartelo vedere. Ora però io penso che sia giusto che tu lo veda. Se è brutto? Mmm, lo vedrai”, spiega il conduttore.

Cosa ci sarà in questo video? Tra Jessica e Alessandro ci sarà stato qualcosa in più rispetto agli abbracci che si sono visti nel corso della prima puntata? Per scoprirlo sarà necessario aspettare la messa in onda del secondo appuntamento, ma come ha annunciato sui social lo stesso Bisciglia, quello che è stato mostrato nella prima puntata è solo l’inizio. Nel villaggio di Temptation Island, dunque, accadrà di tutto e il pubblico non vede l’ora di scoprire quale sarà il destino delle coppie in gioco.

