Chiara Ferragni ha sorpreso lo stesso Fedez svelando improvvisamente un aneddoto legato all’inizio della loro storia.

Chi conosce Fedez e Chiara Ferragni saprà ormai a memoria le modalità con cui ha avuto inizio la loro storia d’amore. Ai tempi, Fedez aveva inserito una strofa dedicata a Matilda, la cagnolina di Chiara, nella sua canzone “Vorrei ma non posto” e Chiara l’ha canticchiata postando un video sui social. Da lì, l’invito a cena da parte del rapper e l’inizio della loro splendida storia d’amore. Una storia che tutti conoscono ma della quale Chiara ha svelato poche ore fa un aneddoto ancora sconosciuto, forse anche allo stesso Fedez.

Chiara Ferragni svela un aneddoto e sorprende il marito che reagisce in modo strano

Ieri, mentre erano in visita ad un castello, Chiara Ferragni ha iniziato a parlare svelando un particolare che ha visibilmente sorpreso lo stesso Fedez. A dirla tutta non si capisce bene cosa sia accaduto perché subito dopo la rivelazione di Chiara, il rapper ha detto qualcosa che non si è ben capito interrompendo il video per poi andarsene. Solo in un secondo momento l’influencer ha ripreso a parlare finendo quanto stava dicendo. Queste la parole di Chiara, prima e dopo l’interruzione:

“Siamo in questo posto bellissimo che è un castello che io amo, ci sono andata tantissime volte, una delle ultime volte in cui sono venuta qua in estate è quando poi ho mandato il primo messaggio a Fede.”

“Prima Fede mi ha interrotto però quello che dicevo è che, in questo posto in cui vengo da quando ero bambina, nel 2016 dopo una cena qua con i miei genitori e le mie sorelle, è quando ho fatto lo snapchat cantando la canzone di Fede e poi ci siamo cominciati a scrivere.”

Parole che sono state seguite da scorci di alcuni momenti vissuti in compagnia del marito e della famiglia, proprio nel castello dove si può dire che tutto ha avuto in giro. Castello (che per la cronaca è il castello di Rivalta) che Chiara ha potuto visitare insieme al marito e, ovviamente, a Matilda, la cagnolina che ha fatto loro da Cupido.

