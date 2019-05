Tutti i follower aspettavano un altro tipo di annuncio, e invece Chiara Ferragni ha svelato una nuova collaborazione da ambasciatrice con H&M: scopri di più

Giorni caldi per la reginetta italiana dei social network, che nell’arco di qualche ora si è trovata a gestire un indizio lanciato da suo marito Fedez su Instagram e le sfilate del Festival di Cannes a cui presenziare.

Chiara Ferragni aveva infatti annunciato, proprio qualche giorno prima dell’importante evento cinematografico, che sarebbero arrivate delle succose novità da svelare ai follower.

Infatti, dopo la Instagram story di Fedez che riprendeva il piccolo Leone e citava “cucciolata in arrivo, auguri Chiara“, tutti i fan si aspettavano l’arrivo di un nuovo bebè in casa Ferragnez.

Un nulla di fatto, invece: la giornata di ieri doveva essere quella fatidica per l’annuncio, che in effetti è arrivato ma che si è rivelato diverso da quello che molti si aspettavano.

Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno sulle notizie delle categorie gossip, moda e abbigliamento e social, CLICCA QUI!

Chiara Ferragni sarà la nuova ambasciatrice di H&M: ecco i particolari della nuova collaborazione

Mentre era in auto, in attesa di arrivare a Cannes per una delle ultime giornate della rassegna, Chiara Ferragni ha deciso di fare l’annuncio dal suo profilo Instagram: “sono felice di annunciarvi che sono una delle ragazze scelte da Giambattista Valli per la nuova collezione in collaborazione con H&M“.

Per ora quindi, nessuna novità da mamma in arrivo. La fashion blogger più seguita al mondo si avvia verso una nuova collaborazione lavorativa, che la vedrà ambasciatrice per il marchio d’abbigliamento low-cost insieme ad altre ragazze.

Sul red carpet di ieri infatti, la Ferragni si è presentata alla stampa con Valli (nuovo designer per H&M) e con le altre modelle che parteciperanno al nuovo progetto, affiancando lo stilista in questa nuova avventura che partirà a novembre.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE:

Chiara Ferragni: capelli veri o parrucca? Foto

Chiara Ferragni mette in vendita la sua bambola. Il web si divide

Chiara Ferragni mostra il suo lato B in Polinesia