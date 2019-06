Una battuta di Lorenzo Riccardi, fra i tronisti più apprezzati dell’ultima edizione di Uomini e Donne, fa alzare le antenne ai fans della copia: lui e Claudia Dionigi saranno a Temptation Island Vip 2?

Mentre aspettiamo con ansia la seconda puntata di Temptation Islan 2019, prevista per lunedì 1° luglio, sono cominciate anche le grandi manovre per il cast di Temptation Island Vip 2 che dovrebbe essere trasmesso in prima serata su Canale 5 a settembre.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, l’amatissima coppia di Uomini e Donne, dopo aver detto no alla versione estiva del docu-reality, a sorpresa potrebbero essere nel cast della versione Vip.

Temptation Island Vip 2, una coppia di Uomini e Donne ci sarà

Tra quelli che parteciperanno a Temptation Island Vip 2 non ci saranno molto probabilmente Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che hanno già detto no, così come due coppie di Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni ma anche Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Però il pubblico del dating show di Maria De Filippi sarà accontentato perché forse Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi ci saranno.

Il tronista milanese, amatissimo da tutto il pubblico che l’aveva già conosciuto bene come corteggiatore di Ludovica Valli, Nilufar Addati e Sara Affi Fella, sembra finalmente avere trovato l’amore della vita insieme a Claudia, scelta dopo un lungo percorso a Uomini e Donne.

Sembra che la coppia di U&D fosse già stata contattata dalla produzione di Temptation Island 2019 per partecipare alla versione estiva, quella che ogni lunedì ci fa compagnia in prima serata su Canale 5, ma nessuno dei due aveva voglia di rimettere in gioco così presto i propri sentimenti e i ragazzi hanno preferito stare lontani per un po’ dalle telecamere per coltivare il loro sogno d’amore.

Ora però potrebbero anche aver cambiato idea. Lo fa capire una battuta dell’ex tronista che ai suoi follower ha fatto il punto sulla situazione attuale: “Sono giunto a una conclusione: è più pericolosa Ibiza di Temptation Island! Quindi vi consiglio di andare a Temptation Island e non a Ibiza”.

La frase di Lorenzo in realtà era collegata al presunto tradimento di Manuel Galiano a Giulia Cavaglià, altra coppia nata nel dating show di Canale 5 quest’anno. Manuel attualmente è in vacanza nelle Baleari mentre la sua (ex) fidanzata è rimasta a Torino e così le voci di un addio si sono moltiplicate.

Tra Lorenzo e Claudia invece va tutto benissimo e, come ha spiegato lei ai fans rispondendo alle loro domande via social, hanno grandi progetti in mente, anche quello di diventare genitori. Un colpo di scena clamoroso che conferma il grande feeling nella coppia ma non esclude la possibile partecipazione a Temptation Island Vip 2. Ancora qualche settimana e ne sapremo di più.

