Ecco come preparare la pelle all’abbronzatura: tutti i passaggi da seguire prima dell’esposizione al sole

L’estate è ormai arrivata e con essa anche la voglia di andare al mare, o in piscina, per allontanarsi dal caldo torrido della città e per prendere un po’ di sole. Tuttavia per ottenere un’abbronzatura intensa, uniforme e dorata, bisogna prepare la pelle per ottenere un’abbronzatura perfetta.

Quindi per prepararsi all’esposizione al sole bisogna prima di tutto assumere il betacarotene, più comunemente conosciuto come Vitamina A, indispensabile per garantirci una tintarella senza danni. Poi bisogna effettuare uno scrub su tutto il corpo almeno una volta alla settimana questo ti permetterà di avere una pelle liscio, splendente ma sopratutto pronta a ricevere un’abbronzatura perfetta.

Ricorda anche di idratare in profondità la tua cute infatti la pelle secca non è in grado di trattenere il colore dorato e uniforme. Per questo motivo è opportuno applicare una lozione o crema corpo tutti i giorni.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Abbronzatura: pelle dorata ed in salute

Finora abbiamo visto cosa fare per prepare la nostra pelle all’abbronzatura tuttavia è importante ricordare che al momento dell’esposizione ai raggi solari, occorre prestare attenzione ad alcune cattive pratiche che rischiano di rovinare il lavoro fatto fino adesso.

Usa sempre i filtri solari. Si è ormai diffusa questa malsana concezione di pensare che una crema con SPF alto blocchi l’abbronzatura. Ma non è così bisogna sempre applicare una protezione giusta per il tuo tipo di pelle: i raggi solari possono essere dannosi e mettere a rischio la tua salute cutanea

Evitare il sole nelle ore più calde. I raggi solari d’estate sono molto forti e potrebbero causare seri danni alla pelle, inoltre è meglio evitare una brutta scottatura

Idrata la pelle dopo ogni esposizione. Ricorda nei periodi estivi di sempre una buona crema idratante dopo ogni esposizione per restituire alla tua pelle la giusta idratazione persa durante l’esposizione. Anche bere molta acqua e di consumare frutta e verdura ricche di liquidi aiuta molto la tua pelle e il tuo corpo.

Leggi anche >>> Estratto abbronzante: la ricetta naturale con carota, pesca e melone

Leggi anche >>> Abbronzatura perfetta: quali alimenti bisogna mangiare

Leggi anche >>> Come mantenere a lungo l’abbronzatura, la ricetta della nonna

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI