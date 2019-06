Giulia Cavaglià tradita da Manuel Galiano? L’ex tronista di Uomini e Donne rompe finalmente il silenzio e, su Instagram, si lascia andare ad uno sfogo.

Cosa sta accadendo tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano? La storia tra l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex corteggiatore scelto al termine di un lungo percorso di corteggiamento continua? Manuel ha tradito davvero Giulia? Sono queste le domande che continuano a farsi i fans alle quali ha cercato, in parte, di rispondere l’ex tronista su Instagram non nascondendo il periodo delicato che sta vivendo.

Giuia Cavaglià rompe il silenzio sul presunto tradimento di Manuel Galiano: “non mi strappo mai i capelli per nessuno nella vita”

“Allora – inizia così lo sfogo di Giulia Cavaglià sul presunto tradimento di Manuel – è un po’ di giorni che sono in modalità offline almeno per quanto riguarda le cose che ho da dire. Vi chiedo un po’ di comprensione, nel senso che a me dà proprio fastidio questo mangia mangia che c’è sui social, questa fuga di informazioni che spesso e volentieri non riguarda la verità. Ci sono sicuramente delle cose che non mi sono chiare, che non so bene come risolverò, e l’unica cosa che ci tenevo a dire è che se non rispondo alle vostre domande non è per cattiveria ma perché è un momento un po’ così. Vi chiedo scusa se non vi rendo partecipi ma certe cose uno deve un attimo somatizzarle”.

Giulia, dunque, starebbe cercando di capire la situazione prima di muoversi. Quel che è certo è che, indipendentemente da ciò che accadrà, non si lascerà abbattere: “Facendo più chiarezza avrò più risposte anch’io. Mi state chiedendo in tanti come sto: io sto bene perché in generale ho sempre una visione della vita positiva, come vi dicevo, però non lo so, sono un po’ così. In ogni caso – ha poi concluso – ricordiamoci che io non mi strappo mai i capelli per nessuno nella vita, figuriamoci per un uomo”.

