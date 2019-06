Uomini e Donne,grave lutto per l’ex tronista a poche settimane dalla scelta. Su instagram commuove i fans scrivendo: “proteggimi da lassù”.

Grave lutto per l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Zelletta, a poche settimane dalla sceta. In un momento particolarmente felice della sua vita privata, l’ex tronista piange la morte dell’adorata nonna condividendo il suo dolore con i fans che gli stanno dimostrando affetto e sostegno attraverso i tanti messaggi che stanno scrivendo sui social.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Uomini e Donne: morta la nonna di Andrea Zelletta, il messaggio sui social

Ad annunciare il lutto che lo ha colpito è stato lo stesso Andrea Zeletta che, su Instagram Stories, ha scritto: “Ciao nonnina, proteggimi da lassù“. A stare vicino ad Andrea, in questo momento, è la fidanzata Natalia Paragoni con la quae le cose procedono a gonfie vele. Dopo la scelta a Uomini e Donne, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice sono diventati praticamente inseparabili e sono sempre più felici e innamorati.

Potrebbe interessarti anche—>Angela Nasti ha un nuovo fidanzato? Amedeo Venza lancia il gossip

“Sono sincero. Quello che sto provando adesso non l’ho mai provato in tutta la mia vita”, ha detto Andrea che non nasconde il desiderio di formare presto una famiglia – “Noi non corriamo. Ma nei miei desideri ci sono due bimbi”.

Nel frattempo, l’ex corteggiatrice Klaudia Poznanska che non è stata scelta da Andrea, rispondendo ai fans su Instagram, ha dichiarato: “Questa domanda me la fate tutti i giorni. Allora che devo dire.. all’inizio ero rimasta della mia idea, Natalia non mi piaceva molto, poi però quando ho iniziato a vedere qualcosa di loro su Instagram – perché vuoi o non vuoi le cose su Instagram le vedi – e ho appurato che la persona a cui tenevo è felice, non dico che sono la mia coppia preferita (ride, ndr), però auguro loro il meglio”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI