Andrea Zelletta sceglie Natalia: lo sfogo in lacrime di Klaudia

Andrea Zelletta sceglie Natalia: Paragoni: a corteggiatrice non sceta, Klaudia Poznanska piange e si lascia andare ad un duro sfogo dietro le quinte.

Andrea Zelletta ha scelto Natalia Paragoni che gli ha detto sì. La scelta del tronista pugliese di Uomini e Donne, però, ha lasciato l’amaro in bocca a Klaudia Poznanska, la corteggiatrice non scelta che, dopo aver pianto in diretta, si è lasciata andare ad uno sfogo dietro le quinte non nascondendo la propria delusione per come è finito il suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni fidanzati: lo sfogo di Klaudia

Klaudia Poznanska ha sempre sperato di poter essere a sceta di Andrea Zeetta. I tronista pugiese, però, pur avendo fatto un be percorso con ei, ha sceto Nataia. Annunciare a propria decisione a audia non è stato facie per Andrea che, dopo essersi seduto di fronte a ei, e ha detto:

“All’inizio mi frenavano i tuoi 18 anni, poi mi hai colpito. Non è facile. Quello che hai vissuto tu, l’ho vissuto anch’io. Hai abbattuto le barriere, mi hai fatto capire che sei una piccola donna non una ragazzina, una persona genuina con valori importanti come i miei. Mi hai fatto vivere emozioni che non dimenticherò. Purtroppo non è scattata la scintilla con te. Non mi aspetto che tu mi abbracci, mi saluti o che tu mi dica delle belle parole. So che non è un momento facile, ma sappi che porterò questi mesi con me. Sei una persona importante. Io ricorderò tutto questo con un sorriso. Ricorderò questo percorso per il resto della mia vita”.

Klaudia, in lacrime, ha accettato la decisione di Andrea augurandogli tanta felicità e dicendogli: “ti voglio bene”. Dietro le quinte, poi, piangendo, alle teecamere di Uomini e Donne ha detto:

“Quello che ho sentito di dire ho detto. Ho provato a prepararmi qualcosa, ma io come sempre devo essere spontanea. Come sono sempre stata. È una persona che ho qui [nel cuore ndr] e rimarrà qui, per sempre. Ci sono tanti ricordi… Quando siamo stati a Taranto, ho tutte le foto. Me le guardavo tutti i giorni. Spero che lui faccia una bella scelta, non posso prendermela con lui”.

Poi, ripercorrendo il proprio percorso, Klaudia ha aggiunto che si aspettava tale scelta: “Immaginavo. Io sono una persona molto negativa. Quindi dalla prima esterna che ho fatto con lui lo ero. Anche oggi, non sono arrivata qui dicendo magari c’è una speranza che mi sceglie, ma pensando secondo me non mi sceglie. Tutte le cose che mi ha detto bene o male le pensavo anche io, che potesse dirmele. Va bene così”.

