Grande Fratello 15: uno dei concorrenti più discussi della scorsa edizione diventerà papà tra pochi mesi. L’annuncio sui social.

Grande gioia per uno dei concorrenti del Grande Fratello 15 che diventerà papà tra pochi mesi. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex gieffino sui social dove sta ricevendo gli auguri di chi lo ha seguito sin dalla sua avventura nella casa più spiata d’Itaia.

Grande Fratello 15: Danilo Aquino diventa papà

Cicogna in arrivo per Danilo Aquino, ex concorrente del Grande Fratello 15 che fece parlare di sè per la sua amicizia con Lucia Orando. Durante l’avventura di Danilo nella casa di Cinecittà, molti telespettatori pensarono ad un interesse del romano per Lucia che ha poi avuto una storia con Filippo Contri, oggi finita. In realtà, tra Danilo e Lucia Orlando c’è sempre stata solo amicizia al punto che, uscito dalla casa, Aquino ha trovato la donna della sua vita con cui sta per formare una famiglia.

“Ho sbagliato molte volte nella vita ma ho fatto anche cose giuste… e sceglierti è stata la cosa più giusta che potessi fare…. discutiamo, mi fai inca**are, ma rimane il fatto che risceglierei te altri milioni di volte… contro tutto e tutti!!! Auguri mammina del mio cuore, sarai una mamma meravigliosa…. e ti auguro tanta felicità!!!”, ha scritto Danilo pubblicando una foto della fidanzata con il pancione. A rendere papà Aquino sarà Giada Giuliani che, a sua volta, del compagno ha detto: “La mia spalla, la mia vita, il mio complice. Non potevo scegliere un UOMO migliore! Sei tutta la nostra vita, siete tutta la mia felicità!!!! Grazie vita mia mi hai cambiato la vita ti amo tanto.. Contro tutto e tutti”.

