Arrivano i nuovi tutorial di makeup in realtà aumentata, la nuova sfida delle case cosmetiche per vendere i prodotti.

La novità in campo di makeup tutorial si chiama “AR Beauty Try-On” ed è uno strumento creato e pensato per poter aumentare la vendita diretta dei prodotti di bellezza attraverso i video tutorial dei maggiori canali di You Tube. Colossi della cosmetica come Mac hanno aderito ad inserire questa nuova tecnologia ai canali che collaborano con la loro azienda dando la possibilità all’utente di provare diverse tonalità dei rossetti presentati nei vari canali.

Una vera rivoluzione nel campo della vendita di cosmetici che metterà alcune aziende sulla cresta dell’onda facendo impennare le loro vendite.

Video tutorial makeup in realtà aumentata, come funziona la nuova tecnologia

La nuova tecnologia di realtà aumentata applicata i video tutorial di makeup, la “AR Beauty Try-On”, funziona in modo molto semplice ma stupefacente. Una volta che l’utente si sia collegato con il canale della sua o del suo Youtuber preferito che si avvale di questa tecnologia, lo schermo dello smartphone si dividerà in due parti, la parte alta con il video tutorial e nella parte bassa, apparirà il volto dell’utente ripreso dalla fotocamera frontale dello smartphone e potrà selezionare e provare una particolare tonalità di rossetto o un’intera palette di ombretti.

Nella parte bassa dello schermo, si potranno trovare delle pratiche info sul prodotto provato, con il link per comprarlo e anche il costo. Un nuovo modo di vendere il prodotto cosmetico ai milioni di utenti che ogni giorno si collegano alla rete per guardare i numerosi video tutorial d makeup.

