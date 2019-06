Eros Ramazzotti: crisi con la moglie Marica Pellegrinelli?

Eros Ramazzotti e la moglie Marica Pellegrinelli in crisi? La notizia arriva da Spy.

Ci sono coppie che si considerano solide perché si sente parlare molto poco di loro e anche quando ciò accade è solo per commenti positivi e mai relativi a tradimenti o situazioni spinose. Una tra queste è senza dubbio quella formata da Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, sposati ormai da diversi anni, entrambi genitori e solitamente molto affiatati. Eppure, tra i due sembra essere scoppiata la bomba della crisi. A darne la notizia è stato Spy che nel numero di oggi affronta l’argomento, mettendo sotto la luce dei riflettori questa coppia il cui futuro sembra essersi fatto improvvisamente incerto.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli in crisi

La loro è una storia che dura da ben dieci anni e che in tutto questo tempo non ha mai dato adito ad alcun tipo di pettegolezzo. Eppure, secondo Spy qualcosa non va come dovrebbe e la coppia starebbe vivendo un vero e proprio periodo di crisi. Si tratta di una situazione ancora nebulosa perché i motivi non sono stati spiegati ma sembra che il cantante e la modella stiano passando un periodo nero. Nonostante questi primi rumors che molto probabilmente sono solo i primi di una lunga serie, nessuno dei due si è ancora espresso in merito. Così, in assenza di conferme o smentite, l’unica cosa che resta da fare è, come sempre, attendere.

Per chi non lo sapesse Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono conosciuti nel 2009 durante i Wind Music Awards, evento nel quale la modella ha premiato il cantante. Tra i due è scattato subito il colpo di fulmine che ha portato prima alla convivenza e poi al matrimonio, celebrato nel 2014.

Sui due non si è mai detto molto perché si sono sempre posti come una coppia riservata e amante della propria privacy. Sembra, però, che ultimamente le cose siano cambiate, almeno secondo la rivista Spy. Che sia davvero così? Eros al momento è impegnato con il tour mentre Marica sembra proseguire la sua vita in modo normale. I loro profili social abbondano di foto nelle quali appaiono come sempre e nessuno dei due ha fatto ancora menzione sulle voci che girano sulla loro storia. Per saperne di più, quindi, bisognerà attendere il prossimo aggiornamento.

