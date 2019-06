Pamela Prati tronista? Ecco la risposta di Raffaella Mennoia

Pamela Prati sarà una delle nuove troniste di Uomini e Donne a settembre? La notizia lanciata dal settimanale ‘Vero’ è stata commentata da Raffaella Mennoia che ha detto la sua .

Da due mesi a questa parte su Pamela Prati vale tutto. Dopo la vicenda legata al presunto e mai consumato matrimonio con Mark Caltagirone che ha riempito le pagine delle riviste di gossip e i talk show di Rai e Mediaset facendo aumentare ascolti e vendite, nelle ultime ore si era sparsa un’altra voce clamorosa.

Se non fosse stato perché c’era di mezzo la showgirl sarebbe stata incredibile, eppure alla sua partecipazione a Uomini e Donne come nuova tronista avevano credito in tanti. Ora però arriva la smentita ufficiale.

Pamela Prati a Uomini e Donne? Ecco la risposta

Pamela Prati nuova tronista di Uomini e Donne alla ripresa del dating show a settembre? Talmente assurdo da sembrare vero, perché con lei di mezzo ormai non dobbiamo più stupirci di nulla. E invece questa volta è arrivata una smentita secca da parte di chi il programma di Maria De Filippi lo conosce bene, Raffaella Mennoia.

La storica redattrice di Uomini e Donne ha lasciato che sul web si sfogassero tutti i commenti, molti dei quali criticavano la presunta scelta del programma che fa sempre un boom di ascolti nel pomeridiano di Canale 5, ma nelle ultime ore si è decisa a rispondere perché la storia stava montando troppo.

Un messaggio via social che non lascia spazio a nessuna altra diversa interpretazione se non a quella di una fake news: “Mi state scrivendo in tantissimi per smentire una determinata notizia apparsa nelle ultime ore. Ma gli asini volano?”, ha scritto la Mennoia sul suo profilo chiudendo una volta per tutte la storia.

Eppure c’era chi aveva creduto che Queen Mary potesse concedere un’altra chance, oltre che una nuova vetrina mediatica, a Pamela Prati uscita con il morale a pezzi dalla storia delle mancate nozze con Mark Caltagirone che è ancora tutta da chiarire e probabilmente finirà anche in tribunale.

Invece non sarà così e nella nuova stagione di U&D ci saranno tronisti più comuni, forse anche qualcuno dei corteggiatori che è arrivato quasi fino in fondo all’edizione 2019 prima di non essere scelto. Invece la Prati si dovrà cercare strade nuove, anche se per lei non sarà facile dopo tutto quello che è successo negli ultimi mesi.

Ora però insieme all’amica Valeria Marini è partita per una vacanza sotto il sole di Capri e si sta rilassando per on pensare a tutto quello che la sta aspettando al suo rientro a Roma. Recuperare la fiducia di buona parte del pubblico, anche dei suoi follower, non sarà facile.

