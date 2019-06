Scopri l’ultima novità nel campo del fitness: il tapis roulant acquatico.

Il nuovo sogno degli amanti del fitness arriva dal Giappone ed è una sorta di tapis roulant acquatico in grado di aumentare le prestazioni atletiche mentre si pratica jogging in acqua. Una vera rivoluzione nel campo del fitness che mette insieme tecnologia e relax e tutto con la promessa di risultati ottimi senza alcun rischio di trauma per le articolazioni.

Il nuovo tapis roulant acquatico arriva da Osaka, in Giappone

Il suo nome è water walker e a crearlo è stata una ditta di Osaka (Giappone) che ha messo a punto un’idea innovativa in grado di mettere insieme grazie alla tecnologia i benefici dell’attività fisica svolta in acqua a quelli di un’attività da svolgere divertendosi. Nasce così questa grande vasca nella quale entrare per fare sport, senza quasi avvertire la fatica ma lavorando in realtà molto di più.

Nel tapis roulant si può sia correre che rilassarsi in una vasca idro massaggio, il tutto tenendo sempre ssotto controllo i propri valori e, ovviamente, le prestazioni. Un po’ come già si fa in palestra ma circondati dall’acqua che come ben sappiamo rende più efficace ogni esercizio. E se ci si stanca? Si può sempre leggere o ascoltare della buona musica senza uscire dalla “vasca” che per chi lo desidera funziona anche in assenza di acqua.

Esercitarsi in acqua, come molti già sapranno, porta svariati benefici tra i quali ci sono un rischio minore di traumi alle articolazioni, maggiori prestazioni, aumento della tonicità e lotta alla ritenzione idrica. Tutti risultati provati da svariati studi e che pertanto hanno reso quella di allenarsi in acqua un metodo usato anche per la riabilitazione.

Non per niente, anche questo straordinario macchinario è pensato pensato per ospedali o ambienti sanitari e, pertanto, almeno per il momento ha un costo proibitivo che si aggira intorno ai 90mila euro. La speranza? Quella di trovarla in qualche palestra innovativa che, certa delle numerose richieste, possa optare per l’acquisto. Fino ad allora si potrà sognare di averla e cercare di fare il meglio che si può con il comune tapis roulant o con una corsetta in acqua.

