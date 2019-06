Durante la puntata di ‘Live Non è la D’Urso’, Francesca Cipriani si sarebbe lasciata andare ad una rivelazione molto particolare su Walter Nudo. Momento di forte imbarazzo in diretta.

Ieri sera la puntata di Live non è la D’Urso ha offerto al suo pubblico altri colpi di scena, e uno di questi riguarda la soubrette eccentrica Francesca Cipriani che durante un suo intervento in diretta avrebbe rivelato particolari molto intimi sulla vita privata di Walter Nudo anch’esso presente in studio.

La rivelazione riguarderebbe la vita dell’attore italo americano, colui che quando aveva partecipato al Grande Fratello Vip, aveva letteralmente conquistato il cuore della Cipriani che in più di un’occasione, soprattutto nei programmi condotti da Barbara D’Urso si era detta innamoratissima di lui, amore del tutto non corrisposto, e forse proprio alla luce di come si sono evolute le cose tra di loro, Francesca ha ben pensato di rivelare al pubblico televisivo una particolare verita!

Walter Nudo è gay? A rivelarlo in diretta a ‘Live non è la D’Urso, Francesca Cipriani

L’ultima puntata di ‘Live non è la D’Urso’ si è chiusa con il confronto in diretta tra Francesca Cipriani e Walter Nudo. La bella maggiorata della televisione italiana avrebbe rivelato la presunta omosessualità di Walter Nudo in diretta televisiva. Di certo, questa sarebbe la spiegazione più logica, almeno per lei, per essere stata respinta dall’aitante attore. Francesca, ha dichiarato:

“So che sei legato a una persona e che ce l’ha con me, ma puoi dirgli di stare tranquillo? Uomo o donna? Siamo nel 2020, non è importante. Capisco che tu non voglia dirlo, sono fatti privati. Vedendo che non aveva risposto ai miei messaggi ho indagato e sono riuscita a capire che è legato ad una persona. Non è una donna. E’ un ragazzo e so chi è, è la persona con la quale passi tutte le tue giornate. Hanno passato San Valentino in una suite stupenda. Lo so perché Walter ed io abbiamo degli amici in comune”

A quel punto messo alle strette e quasi divertito, Walter Nudo si è trovato a doversi difendere e a giustificarsi, negando tutto e specificando che la persona di cui parla Francesca si chiama Walter ed è un suo amico, niente di più! Walter Nudo, tra l’altro è appena uscito da un periodo molto molto doloroso in cui è stato colpito da due ischemie ed è tornato in Italia per essere operato. Non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi e dichiarazioni dei diretti interessati.

