Una nuova testimonianza sul caso Prati-Caltagirone arriva da Luigi Oliva che è l’ultimo vero fidanzato della showgirl sarda, anche se si sono lasciati male.

L’ultimo compagno ufficiale di Pamela Prati prima di Mark Caltagirone, che fino ad oggi rimane un mistero, è Luigi Oliva che dopo aver concesso alcune interviste nelle ultime settimane a cominciare da una diventata famosa con Dagospia, ha raccontato la sua verità anche a Barbara d’Urso.

Una testimonianza importante, quella dell’uomo nell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, soprattutto per i retroscena sul comportamento della sua ex da quando ha detto di aver conosciuto Caltagirone, il promesso sposo rimasto tale.

Luigi Oliva contro Pamela Prato: “MI ha usato”

Luigi Oliva e Pamela Prati si erano conosciuti a Capri nell’estate del 2017 e come ha raccontato l’uomo d’affari per i primi mesi è andato tutto bene. Vero, lei si faceva sempre servire, alla fine era sempre lui a pagare, ma in fondo quando un uomo è innamorato ci può anche stare.

Prima di Natale le ha anche regalato un anello che era un bel ricordo di famiglia, c’erano progetti importanti in ballo: ma a Capodanno del 2018 è arrivata la rottura. I motivi li ha spiegati ancora una volta Oliva: ha capito di essere stato soltanto usato, si è reso conto che quella persona al suo fianco non era vera come non erano veri i suoi sentimenti.

“Mi sono sentito usato – ha detto l’ex compagno della Prati – perché se una persona rinnega tutto quello che è stato e che ha fatto, allora qualcosa non va. Non si può rinnegare un amore, altrimenti non lo è”. E quando il giornalista Roberto Alessi gli ha rinfacciato di aver detto con poca eleganza che era stato usato come un bancomat, lui ha risposto che se c’è stata finzione, allora lui può anche rinfacciare.

Ma le rivelazioni più clamorose sono ovviamente quelle su Mark Caltagirone. Ospite a Live – Non è la d’Urso, Luigi Oliva ha confessato che almeno all’inizio i sentimenti di Pamela nei confronti di questo nuovo fidanzato sembravano veri e reali. Poi c’è stata una telefonata: “Mi i ha chiamato e mi ha detto di decidermi, perché c’era uno che la corteggiava e si chiamava Mark Caltagirone. A quel punto le ho detto di lasciarsi pure corteggiare”.

Ma alla fine Mark esiste oppure no? Oliva come molti italiani è convinto di no e non ha cambiato idea nemmeno negli ultimi giorni. Ma voi una piccola speranza a Pamela Prati la volete dare ancora?

