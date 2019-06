I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘R’, nomi italiani e stranieri con la loro origine e significato, perfetti da donare ad una bimba in arrivo.

Nella vostra famiglia sta per arrivare una bambina a portare tanto amore? Ecco una lista di nomi femminili che iniziano con la lettera ‘R’che potranno colpire il vostro cuore e potrebbero davvero essere perfetti per vostra figlia.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘P’

Scegliere il nome per un figlio non è cosa semplice, soprattutto se non si hanno le idee ben chiare o pareri opposti tra mamma e papà. Se poi, ci si mettono i nonni che con molta invadenza premono per mettere alla bambina o al bambino un nome tradizionale di famiglia ecco che il compito diventa davvero duro ed arduo. Bisogna invece chiudersi un un’abbraccio d’amore e scegliere con il cuore di genitori, come poi ci si ritroverà a fare in futuro per ogni decisione importante e meno riguardante la vita della propria figlia.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria maternità, clicca qui!

I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘R’

Rebecca: nome di origine ebraica, significa “avvince con le sue grazie”.

Rosa: nome di origine latina, significa “Rosa”.

Roberta: nome di origine provenzale, significa “splendente di gloria”.

Rita: diminutivo di Margherita nome di origine greca, significa “perla”.

Rossella: nome di origine italiana, significa “che ha i capelli rossi”.

Raffaella: nome di origine ebraica, significa “Dio salva e risana”.

Rosanna: nome composto da Rosa e Anna, significa “rosa graziosa”.

Rosaria: nome di origine latina, significa “corona di rose”.

Rania: nome di origine greca, significa “cielo”.

Rosalia: nome di origine provenzale, significa ” corona di rose”.

Romina: nome di origine latina, significa “abitante di roma”

Rosalba: nome di origine latina, significa “rosa bianca”.

Rosita: nome di origine spagnola, significa “rosa”.

Regina: nome di origine tedesca, significa “persona perspicace”.

Rachele: nome di origine ebraica, significa “pecorella”.

Rosamaria: nome composto da Rosa e Maria, di origine latina e araba, significa “principessa rosa”.

Ramona: nome di origine tedesca, significa “difensore”.

Rosangela: nome di origine latina, significa “angelo rosa”.

Rose: versione inglese di Rosa, nome di origine latina, significa “rosa”.

->>GUARDA ANCHE:

Nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘C’

Nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘C’

I più bei nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘B’

I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘B’

Nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘A’

Nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘A’

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI