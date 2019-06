I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘P’. Nomi che attingono le loro radici dal passato ed il loro significato.

Se aspettate una bambina e siete ancora indecisi sul nome da donarle, ecco una lista di nomi femminili bellissimi che iniziano con la lettera ‘P’. Potrete conoscerne l’origine ed il significato e magari, trovare quello giusto per la vostra bambina.

Sarà una grande emozione immaginare come sarà la piccola e decidere insieme il suo nome. A meno che non abbiate le idee già molto chiare, non vi resta che consultare la lista di nomi che abbiamo selezionato per voi e aspettare che il vostro cuore vi dica se avete finalmente trovato quello giusto!

I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘P’

Paola: nome di origine latina, significa ‘Piccola’.

Penelope: nome di origine greca, significa ‘tessitrice’.

Patrizia: nome di origine latina, significa ‘nobile’.

Petra: nome di origine aramaica, significa ‘pietra’.

Perla: nome di origine medievale, significa ‘bella e preziosa’.

Pia: nome nato dalla devozione cristiana, significa ‘devota’.

Priscilla: nome di origine latina, significa ‘molto antica’.

Pamela: nome di origine greca, significa ‘tutta miele’.

Piera: nome di origine ebraica, significa ‘sasso quadrato’.

Phoebe: nome di origine greca, significa ‘brillante, luminosa’.

Palma: nome di origine cristiana, Palmarius era chi andava in pellegrinaggio in Terra Santa.

Patricia: nome di origine latina, significa ‘nobile, patrizia’.

Palmira: nome di origine araba, significa ‘città delle palme’.

Pina: diminutivo di Giuseppina, nome di origine ebraica, significa ‘Dio aggiunga’.

