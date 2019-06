Le occhiaie e le borse sotto gli occhi sono un particolare che affligge molte donne. Ecco un rimedio davvero efficace e semplicissimo da fare in casa.

Le odiose occhiaie e borse che affliggono moltissime persone, sia donne che uomini e che ogni giorno, almeno l’universo femminile, cerca di nascondere sotto funzionali strati di correttore, sono una problematica molto sentita che però si può affrontare e ridurre seguendo uno stile di vita sano, evitando alcool e fumo e applicando qualche rimedio naturale ottimo per decongestionare e drenare la parte delicata del contorno occhi.

Le occhiaie non sono altro che il risultato di un disturbo del micro circolo a cui spesso si aggiunge anche una ritenzione idrica che da vita alle borse, un deposito di tossine in cui si accumulano pigmenti di emoglobina e melanina responsabili del colore bluastro delle occhiaie. Si deve avere particolare cura della zona perioculare con prodotti specifici e testati a livello oftalmico, ma anche una serie di rimedi naturali possono aiutare a ridurre questo tipo di inestetismi. Ecco come creare un impacco miracoloso contro borse e occhiaie davvero semplice, economico ma molto efficace!

Come creare un impacco naturale anti occhiaie

Per creare l’impacco super naturale contro borse e occhiaie, avrete bisogno di camomilla e dischetti di cotone. Questo tipo di infuso ha un alto potere decongestionante ma come vedremo se posto ad una certa temperatura nella zona del contorno occhi anche drenante. Un rimedio davvero miracoloso e alla portata di tutti che regala risultati immediati ed eccezionali.

Dopo aver fatto un infuso di camomilla, si dovranno tagliare in due dei dischetti struccanti in cotone e dopo averli imbevuti per 10 secondi nella camomilla, si potranno adagiare su un pezzo di carta di alluminio ed essere messi in freezer per circa 15 minuti. Una volta tirati fuori, si lasceranno stemperare per qualche minuto e si poseranno nella ‘zona occhiaie’ per altri 15 minuti. Il risultato sarà quello di un contorno occhi rilassato, luminoso e chiaro e questo trattamento di bellezza fai da te, potrà essere applicato prima di un evento, dopo una giornata particolarmente stressante e ogni volta che si desidera alleggerire la zona del contorno occhi. Non vi resta che guardare il video tutorial!

