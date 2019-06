Eliana Michelazzo, dopo l’incontro con il modello che credeva essere il suo fidanzato, ha postato messaggi d’amore sui social.

Chi segue le vicende legate al Prati Gate conoscerà ormai bene il nome di Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati diventata nota per avere avuto per ben 10 anni un fidanzato inesistente. La Michelazzo infatti si diceva addirittura sposata con un certo Simone Coppi, magistrato anti mafia che però non aveva mai visto a causa di un sistema di protezione al quale lei non poteva accedere.

Dopo aver scoperto di aver vissuto per anni in un illusione (questa è almeno la sua versione dei fatti), Eliana ha scoperto che dietro l’uomo che credeva essere il suo compagno si nascondeva un modello svizzero che, ignaro di tutto, aveva subito un furto di immagine.

Mercoledì sera a Live – Non è la d’Urso, la Michelazzo ha potuto finalmente incontrare l’uomo, restandone così colpita da scrivergli una dedica speciale che tra le righe mostra un sentimento d’amore evidentemente non ancora svanito.

Eliana Michelazzo e la sua dedica d’amore

Amare per anni qualcuno che non esiste e trovarselo improvvisamente di fronte non è una cosa che capita tutti i giorni e può generare confusione. Così Eliana Michelazzo che dopo aver visto Stephan Weiler, il modello che senza saperlo aveva presto la propria immagine per dar vita al personaggio di Simone Coppi, ha scelto di non tornare in studio, sconvolta dalla miriade di sentimenti provati.

A distanza di poche ore e forse con mente più lucida, la Michelazzo è poi tornata a parlarne, pubblicando una foto e scrivendo:

“Finalmente ti ho guardato negli occhi… ho capito che avevo di fronte una persona spaventata e che si è trovata in questa storia senza aver fatto nulla… ho aspettato un tuo abbraccio per tanti anni… ma sapevo che non lo potevo fare perché esiste il rispetto… era tutto nella mia testa… ma la cosa che mi rende più felice è che tu e la tua manager avete visto tutta la mia storia, avete visto le foto che in questi anni sono state inviate a me… alla fine l’ho visto crescere e diventare uomo… cone le parole belle che mi tenevano legata a lui. Avvertivo un senso di protezione… e comunque esteticamente sari sempre il mio “uomo idelae” non sarai magistrato antimafia minorile ma hai a che fare con dei ragazzi… quindi insegnante con gran testa. Un grazie speciale a Barbara d’Urso che mi ha dato la possibilità di vederlo… il mio pianto era di dolore… di un dolore incolmabile e profondo… e solo chi lo vive può sapere. Ps. Non sono stata denunciata!”

Eliana ha poi commentato diversi post lasciando intendere di essere rimasta colpita dal modello e di considerare un sogno la possibilità di starci insieme se solo lui non fosse fidanzato. Il suo è quindi è un vero e proprio colpo di fulmine che al momento non sembra però ricambiato. Una storia ancora tutta da scrivere, quindi, anche se sul web la maggior parte delle persone, o almeno i follower che seguono la Michelazzo sembrano fare il tifo per lei e Weiler (Coppi).

