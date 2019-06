Un gustoso menu completo per pranzo e per cena con la feta greca. Ricette semplici, succulente e veloci da preparare.

Se non avete ancora idea di cosa cucinare per questa giornata, correte a comprare la feta greca e seguite le video ricette che abbiamo selezionato per voi! Un menu completo per il pranzo e per la cena con ricette semplici e molto gustose. Un primo piatto accompagnato da un contorno per pranzo ed un secondo, sempre accompagnato da delle verdure cotte o crude per la cena.

La feta greca è un formaggio DOP, creato con il latte di capra e di pecora tipico della Grecia. Formaggio stagionato e salato dalla pasta bianca e dal sapore assai particolare, deciso e pungente apprezzato da chi ama i sapori forti in cucina. La feta è un alimento abbastanza calorico ma presenta un contenuto proteico molto digeribile e adatto a chi è intollerante al lattosio perché ne presenta bassissime quantità. In cucina si presta a diverse preparazioni ed è apprezzata particolarmente nelle insalate.

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con la feta greca

