I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘O’ con la loro origine e significato. Nomi che affondano le radici nella storia classica e nella letteratura.

Se nella vostra famiglia sta per arrivare una meravigliosa bambina, ecco per voi una lista di nomi bellissimi che iniziano con la lettera ‘O’. Nomi che affondano le loro radici nella storia e nella letteratura che vi conquisteranno e tra cui potrebbe esserci quello perfetto per vostra figlia, quello che colpirà il vostro cuore.

Scegliere il nome per il proprio bimbo o bimba è un atto di forte responsabilità a molto importante, gli si dona infatti qualcosa che porterà con se stesso tutta la vita. Una sorta di identità con cui lo si vuol donare al mondo e ad una vita di felicità. Molto spesso però i futuri genitori sono influenzati dalla famiglia d’origine e spinti a dare al nascituro il nome di un nonno o di un parente altrettanto importante, cosa che non dovrebbe assolutamente avvenire se non per volere stesso dei genitori del piccolo.

I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘O’

Olivia: nome di origine celtica, significa ‘tutta ardente’.

Olimpia: nome di origine greca, ispirato al monte sacro degli dei.

Olga: nome di origine russa, significa ‘santa, benedetta’.

Ottavia: nome di origine latina, ispirato al cognome di una gens romana.

Oriana: nome di origine latina, significa ‘dorata’.

Ornella: nome di origine letteraria creato da Gabriele D’Annunzio per un personaggio della sua tragedia ‘Il figlio di Iorio’.

Ofelia: nome di origine greca, significa ‘che assiste, che aiuta’.

Orsola: nome di origine latina, significa ‘piccola orsa’.

Ortensia: nome di origine latina, significa ‘coltivatrice di giardini’.

Ombretta: nome di origine letteraria, ispirato ad un personaggio di ‘Piccolo mondo antico’ di Fogazzaro.

