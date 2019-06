5 consigli che tutte dovremmo assolutamente conoscere per avere gambe perfette quest’estate.

Il caldo è arrivato e con lui anche il desiderio di indossare abiti freschi e corti che inevitabilmente mettono a nudo le nostre gambe, un vero incubo per molte donne che temono di mostrare le loro gambe a causa di vene varicose, cellulite, pelle secca o peli incarniti. Niente panico, ecco 5 consigli per donare alle vostre gambe un aspetto fantastico da vera star.

Come avere gambe da spiaggia perfette in 5 mosse

Con il grande caldo è tornato anche il desiderio di scivolare nel costume più bello e andare in spiaggia! Non farti prendere dal panico se le tue gambe non sono perfette! Ecco i nostri 5 segreti per le gambe ineccepibili.

1. Uno scrub efficace

Vogliamo gambe lisce per questo, la soluzione è semplice. Niente di meglio di uno scrub per rimuovere la pelle morta, ottimizzare la rimozione dei peli e consentire anche una migliore penetrazione delle creme idratanti per dare alle gambe un aspetto luminoso! Rimedi naturali: gambe liscissime con lo scrub doposole

2. Depilazione impeccabile

Seconda regola per gambe sublimi: sradicare tutti i nostri peli! Ma attenzione al metodo. Sebbene l’epilazione sia più dolorosa della rasatura, questa tecnica ti consente di sbarazzarti dei pelii in modo più sostenibile. Usare un rasoio significa tagliare i peli mentre l’epilatore permette di rimuoverli con il bulbo e quindi di rimuoverli completamente!.

Ecco 2 astuzie per ottenere una depilazione naturale permanente.

3. Buona idratazione

Non smetteremo mai di ripeterlo, l’idratazione è il segreto di una bella pelle. Per gambe luminose prendiamoci cura di loro più volte al giorno idratandole con prodotti specifici soprattutto dopo aver preso il sole. Prima di vestirci al mattino ma anche prima di intrufolarci sotto le nostre lenzuola la sera, applichiamo sulle nostre gambe un idratante adatto al nostro tipo di pelle.

Inoltre, prima di uscire di casa in vestitino o pantaloncini, massagiamo le nostre gambe con un olio secco per avere gambe da dea.

4. Un autoabbronzante



Un piccolo aiuto dal nostro autoabbronzante non può far male a nessuno. E inoltre, se lo gestiamo bene, nessuno se ne accorgerà. Il nostro piccolo segreto è scommettere sull’autoabbronzante. Sceglilo leggero, morbido e progressivo per un look naturalmente abbronzato. Evitiamo quelli troppo coprenti che ci conferirebbero una carnagione pel di carota!

5. Alcuni minuti di sport

Per il nostro ultimo consiglio di bellezza ci vuole un pò di coraggio e determinazione. Alcuni minuti di esercizio fisico al giorno possono senz’altro tonificare le gambe. Correre, nuotare, fare pilates, yoga … puoi scegliere tra un’ infinità di attività per prepararti per l’estate!

