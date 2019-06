Per sbarazzarti dei peli superflui, sia sul viso che sulle gambe, puoi optare per prodotti naturali. Ecco 2 consigli per un’efficace depilazione naturale, senza effetti collaterali.

Per una depilazione naturale ottimale prima di tutto bisogna armarsi di pazienza! I metodi naturali possono richiedere più tempo per ottenere una depilazione naturale permanente, ma sono efficaci e sicuri per la pelle in quanto non contengono sostanze chimiche.

La seconda cosa da fare è un bagno di vapore prima di utilizzare questi rimedi naturali per la depilazione, in quanto ciò aiuterà a far aprire i pori della pelle, facilitando così la rimozione dei peli.

L’ultima cosa è pulire accuratamente l’area rasata dopo aver usato il rimedio che si preferisce, per mantenere la pelle pulita e prevenire le infezioni.

Tuttavia, se si ha una crescita insolita di peli, un seno piccolo, un aumento della massa muscolare e la voce diventa grave, si consiglia vivamente di consultare uno specialista poiché questi sintomi potrebbero indicare uno squilibrio ormonale.

Depilazione naturale con la papaya o con la curcuma

1)Depilazione naturale con la papaya

La papaia è ricca di papaina, un enzima attivo che può ridurre la crescita dei peli superflui abbattendo i follicoli piliferi.

L’uso della papaia per la depilazione naturale ha molti vantaggi:

– i peli superflui diventano meno visibili

– La papaia esfolia la pelle in modo naturale e migliora la sua consistenza

– È adatto a tutti i tipi di pelle, compresa la pelle sensibile

Ci sono 2 modi per sbarazzarsi dei peli superflui con la papaia:

Metodo 1

Avrai bisogno di:

– 1 papaia

– ½ cucchiaino di curcuma

Preparazione e uso:

Sbucciare, tagliare e schiacciare la papaya con una forchetta per ottenere un impasto consistente. Mescolare la polvere di curcuma con 2 cucchiai di questa pasta di papaia.

Applicare questa miscela sul viso o su qualsiasi altra area da depilare, lasciare agire per 15-20 minuti, quindi lavare con acqua. Usa questo trucco 1 o 2 volte a settimana.

Metodo 2

Avrai bisogno di:

– 1 cucchiaio da tavola di pasta o polvere di papaia

– ¼ di cucchiaio di farina di ceci

– 4 cucchiai di gel di aloe vera

– 2 cucchiai di olio di senape

– 1/4 cucchiaio di curcuma

– 2 gocce di olio essenziale a scelta

– 1 cucchiaino di olio d’oliva o crema idratante

– 1 asciugamano pulito

Preparazione e uso:

Mescolare la pasta di papaya, farina di ceci, gel di aloe vera, polvere di curcuma, olio di senape e olio essenziale fino ad ottenere un composto liscio. Applicare questa pasta sulla zona interessata, nella direzione opposta della crescita dei capelli, e lasciare asciugare per 15, 20 minuti.

Utilizzare un’asciugamano per rimuovere la pasta secca sfregando contro la direzione della crescita dei capelli, quindi lavare con acqua. Massaggiare la pelle con poche gocce di olio d’oliva o una crema idratante dopo ladepilazione.

Per una depilazione naturale di successo e permanente, utilizzare questo suggerimento 3-4 volte a settimana per almeno 3 mesi.

1)Depilazione naturale con la curcuma

Oltre alle sue proprietà antibatteriche e antisettiche, la curcuma è anche efficace nel ridurre la crescita dei peli superflui. Gli indiani la usano da secoli nella medicina tradizionale per migliorare la consistenza della pelle e trattare i suoi vari problemi. Questa spezia può essere utilizzata abbinata a molti ingredienti per eliminare i peli superflui come acqua o latte.

Avrai bisogno di:

– 1 o 2 cucchiaini di curcuma (puoi usarne di più, a seconda della parte del corpo da depilare)

– Abbastanza acqua o latte per ottenere un impasto omogeneo

Preparazione e uso:

Preparare una pasta mescolando la polvere di curcuma e acqua o latte. L’impasto non dovrebbe essere leggero per essere in grado di non colare sul viso.

Applicare la miscela sul viso e lasciare agire per 15-20 minuti, quindi risciacquare con acqua tiepida.

Questo rimedio è più adatto a persone con peli molto fini sul viso o su qualsiasi altra parte del corpo. Se hai i peli più spessi, è meglio unire alla curcuma e il latte farina di ceci, farina di riso o avena macinata.

