Il latte di cocco è un perfetto alleato per la bellezza. Scopri tre rimedi semplici da realizzare ed in grado di renderti più bella.

Quando si parla di prodotti per la bellezza, sempre più donne cercano qualcosa che oltre a non costare troppo sia anche naturale. È ormai risaputo, infatti, che molti dei prodotti in commercio sono ricchi di sostanze che non fanno poi così bene e che se da un lato sono efficaci, dall’altro risultano nocivi per parabeni ed ingredienti che di naturale non hanno nulla.

Per fortuna la natura ci viene spesso incontro con prodotti che oltre ad essere buoni da mangiare sono anche l’ideale per la nostra routine di bellezza. Uno di questi è il latte di cocco, reperibile in commercio o ottenibile in casa dalla polpa della noce di cocco. Un rimedio ricco di sostanze benefiche che darà un tocco speciale alla tua morning routine, rendendo la pelle più fresca e profumata.

Latte di cocco: tre rimedi di bellezza

Struccante con latte di cocco e olio d’oliva. Per questo struccante naturale basta mescolare parti uguali di latte di cocco (biologico e senza zucchero) e di olio extra vergine d’oliva (biologico e, possibilmente, spremuto a freddo). Una volta mescolati si può versare un po’ del liquido su un dischetto di cotone e passarlo sul viso per struccasi. Il trucco andrà via facilmente e senza lasciare residui e la pelle risulterà da subito più idratata e morbida.

Latte di cocco come anti rughe. Passare del latte di cocco sul viso prima di andare a dormire è un buon modo per ritardare la comparsa delle rughe. Inoltre ci si assicurerà una pelle sempre più elastica e ben idratata, cosa che al mattino consentirà di svegliarsi con una sensazione di freschezza sulla pelle.

Dopo sole al latte di cocco. Il latte di cocco, grazie all’idratazione naturale che dona alla pelle, si rivela particolarmente utile per questo periodo. Applicato sulla pelle dopo aver preso il sole, attenua eventuali arrossamenti donandole al contempo l’acqua persa durante l’esposizione al calore del sole. Si può usare anche come rimedio per piccole scottature, specie se al momento non si ha altro a portata di mano.

