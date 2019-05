Scopri come ottenere dei denti più bianchi grazie all’aiuto della curcuma.

Quando si parla di bellezza, una delle cose che si desiderano maggiormente è quella di poter ottenere dei buoni risultati in modo semplice, economico e possibilmente con prodotti naturali e salutari. Ciò vale sia per la pelle che per i capelli e, ovviamente, il sorriso. Andando a quest’ultimo, sono tanti i metodi utilizzati per sfoggiare dei denti bianchi e tra questi uno dei più noti è quello a base di curcuma.

Per chi non lo sapesse ancora, si tratta di una spezia dalle tantissime proprietà, impiegata nel famoso golden milk e nota per il bene che fa alla pelle.

Sebbene abbia un colore arancione e sia nota per la caratteristica di macchiare la pelle, la curcuma è anche uno degli ingredienti naturali maggiormente usati per sbiancare non solo le macchie del viso ma anche e soprattutto i denti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Dentifricio, usi alternativi: 5 usi che forse non conosci

Se vuoi restare aggiornata su tutti i metodi per prenderti cura del tuo sorriso CLICCA QUI!

Denti più bianchi con la curcuma

Ottenere un sorriso smagliante grazie alla curcuma è piuttosto semplice ed economico. Basta infatti spolverare un po’ di curcuma sullo spazzolino e lavare i denti come al solito, lasciare agire un paio di minuti e poi risciacquare.

Visto che la curcuma tende ad ingiallire i denti, il consiglio è quello di effettuare un secondo lavaggio con il normale dentifricio, facendo ben attenzione a sciacquare la bocca fin quando anche le gengive non saranno tornate del loro colore normale. Basta ripetere l’operazione una o due volte a settimana e i denti risulteranno più bianchi.

Un altro metodo molto usato è quello che vede l’impiego di curcuma, olio di cocco e bicarbonato. In questo caso si mescolano i tre ingredienti e si usano come descritto sopra. L’uso frequente di bicarbonato, però, può rovinare lo smalto, motivo per cui non è consigliato nel lungo tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Sei cose che rovinano lo smalto dei denti: cure e rimedi naturali

Attenzione:

Anche la curcuma può avere effetti abrasivi, specie se usata nel lungo tempo. Meglio quindi non esagerare mai con il suo utilizzo né tantomeno con le dosi.

Per avere effetti migliori e più duraturi è consigliabile limitare l’uso di alimenti che tendono ad ingiallire i denti come il caffè, il tè, il vino rosso, il pomodoro e i cibi ricchi di coloranti.

Ovviamente, se si hanno problemi ai denti o si sta seguendo una cura specifica dal dentista è sempre meglio chiedere prima il suo parere.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GUARDA ANCHE:

Ecco come evitare che il rossetto finisca sui denti

Tartaro e denti gialli: i rimedi naturali

Denti bianchi con bicarbonato di sodio: attenzione!