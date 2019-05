Michael Terlizzi stanco delle accuse di Francesca De Andrè nei suoi confronti deicide di sfogarsi con Vladimir Luxuria

Ormai da settimane Francesca De Andrè si scaglia furiosamente contro Michael Terlizzi non facendogliene passare neanche una. Lui dal canto suo, con la sua bontà, cerca di non litigare e di trovare sempre un modo di fare pace e mantenere un clima di tranquillità.

Il modello ha provato anche a dialogare pacatamente con la De André, ma questo risulta quasi impossibile visto che lei finisce sempre per agitarsi ed innervosirsi. Tutti questi fattori hanno finito per far sbottare Michael che non tollera più il comportamento della ragazza.

Infatti parlando dell’argomento ha rivelato la causa della lite: “Le stavo portando un pezzo di pizza come faccio con tutti e lei mi fa: ‘Tanto è una scusa e ti rimangi tutto. Ti ho visito farlo altre volte’. Ma oh! Che nervi. Devo pure stare zitto perché non posso esternare. Poi accumulo e… Ti giuro, io non ho mai fatto una cosa del genere. Io l’ho fatto perché mi faceva piacere”.

Poi ha aggiunto: “Ieri notte a Gianmarco ha detto che io ho preso quattro brioche per mangiarmele io, quando invece gliele stavo portando ai miei amici che me le avevano chieste. Non posso andare a discutere perché dice porcherie! Hai dei problemi? Vai fuori e non rompere il ca**o a me! Ho capito che lei è fatta così, però con questa scusa le facciamo passare tutto”.

Michel contro la De Andrè: Vladimir dalla sua parte

Francesca De André, in poche parole, si scaglia contro Michael Terlizzi perché, a detta sua, il ragazzo mangia troppo. Quando il modello ha sentito tutte quelle cattiverie nei supo confronti ha deciso di sfogarsi con Vladimir Luxuria: “Francesca mi rompe le scatole, io poi accumulo. Dice che rubo il cibo. So che sono stupidate, ma basta. Le ho detto che non è a posto. Poi comincio a esplodere. Se ci discuti, comincia a insultarti e a dirti porcherie che la metà basta. Va bene tutto, ma basta. Ha avuto una vita cattiva, ma non è la sola.”

Vladimir ha dato ragione a Michael spiegando che la ragazza spesso esagera e non è proprio il caso. Kikò dal canto suo non ha voluto schierarsi ne con uno ne con l’altra e ha cercato di spingere Terlizzi a lasciar perdere: “Non ti innervosire, fai finta di niente. Resetta. Tanto prima o poi questa cosa finirà. Non serve niente arrabbiarsi qua dentro”. Probabilmente questa faccenda verrà ripresa nella puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5.

