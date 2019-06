Il sale, oltre ad essere una spezia pregiata è anche un ottimo rimedio di bellezza.

Il sale è una spezia molto usata in cucina e presente praticamente in ogni casa. Ottimo per insaporire varie pietanze, si rende utile anche come disinfettante di frutta e verdure o come rimedio casalingo per alcuni tipi di pulizie. Quello che non tutti sanno è che offre un valido contributo anche in tema di bellezza, rivelandosi un ottimo rimedio naturale e salutare.

Ecco quindi tre dei rimedi di bellezza più noti che hanno tra i loro ingredienti principali proprio il sale.

Sale come rimedio di bellezza

Scrub al sale. Iniziamo con uno scrub efficace ed economico che si rivelerà un vero toccasana per la pelle. Per realizzarlo servono del sale fino e dell’olio d’oliva. Basta mescolare un cucchiaio di ognuno in una ciotola e massaggiare il tutto sul viso, usando più forza nelle zone più critiche. Farlo aiuterà sia ad eliminare le cellule morte che a riattivare e stimolare la circolazione. Oltre che per il viso, questo scrub si rivela ottimo anche per il corpo. Una volta a settimana basterà per avere una pelle sempre fresca e priva di impurità.

Bagno al sale, rilassante e anti cellulite. Sembrerà strano ma versare una tazzina di sale grosso marino (possibilmente integrale) dentro la vasca prima di fare il bagno, renderà lo stesso molto più rilassante donandogli anche un effetto anti cellulite. La presenza del sale, infatti, tende a sgonfiare e a far liberare eventuali liquidi in eccesso. Ottimo, quindi, anche per chi soffre di gambe e piedi gonfi.

Sale come anti forfora. Se si hanno problemi di cute grassa e di fosfora, un rimedio valido e semplice da mettere in pratica è quello di un massaggio con il sale da effettuare prima dello shampoo. Basta passare del sale marino sul cuoio capelluto, iniziando a massaggiarlo con le dita bagnate per almeno dieci minuti. In questo modo si eliminerà la forfora, riattivando la micro circolazione. Terminato il tempo, lavare normalmente i capelli, avendo cura di togliere per bene eventuali residui di sale. Da ripetere una volta a settimana circa.

