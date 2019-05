Scopri come miele e bicarbonato insieme sono un valido aiuto per la tua pelle.

Quando si parla di bellezza, il sogno di tutte è quello di trovare rimedi che siano naturali, semplici da mettere in pratica e possibilmente anche economici. Oggi, per andare incontro a queste esigenza, parleremo quindi del connubio di due alimenti naturali e sani che quasi tutti hanno in casa: il miele e il bicarbonato. Insieme, infatti, questi due ingredienti di bellezza riescono a dare alla pelle un’aspetto più sano e lucente, donandole diverse proprietà benefiche e tutto senza grandi sforzi.

Ricette di bellezza a base di miele e bicarbonato

Maschera anti rughe con miele, bicarbonato e limone. Per realizzare questa maschera dal potere anti age servono due cucchiai di bicarbonato di sodio, un cucchiaino di miele biologico, uno di succo di limone biologico ed un cucchiaio di acqua. Si mescola il tutto fin quando non si ottiene una sorta di crema che andrà poi applicata sul viso, con eccezione del contorno occhi. La maschera in questione andrà tenuta per circa 15 minuti dopo i quali si procederà a risciacquare con acqua tiepida. Una volta a settimana aiuterà la pelle a purificarsi e ad apparire più luminosa, il tutto ritardando la comparsa delle rughe.

Scrub purificante con bicarbonato e e miele. Per realizzare lo scrub servono un cucchiaio di bicarbonato di sodio, uno di miele biologico e acqua quanto basta per mescolare entrambi ottenendo un composto da passare sul viso con dei leggeri massaggi. La presenza del bicarbonato, infatti, creerà una sorta di scrub che aiuterà la pelle a liberarsi delle impurità. Dopo aver massaggiato per bene, sciacquare e applicare una crema neutra. Due o tre volte alla settimana, questo scrub aiuterà la pelle a mantenersi sempre pulita, tenendo lontani punti neri e problemi legati all’accumulo di impurità.

Maschera anti macchie con bicarbonato, aceto e miele. Per questa maschera servono, un cucchiaino di bicarbonato di sodio, mezzo bicchiere d’acqua con un cucchiaio di aceto di mele, un cucchiaio di miele biologico e mezzo limone. Si mescolano tutti gli ingredienti e, sul viso pulito, si applica la maschera ottenuta lasciandola agire per circa 15 minuti. Sciacquare con acqua a temperatura naturale. Ripetendo il tutto una volta a settimana le macchie della pelle si attenueranno. In alternativa alla maschera, con l’aiuto di un cottonfioc si può applicare la maschera solo nelle zone dove sono presenti le macchie.

