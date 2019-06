Il pepe nero è un vero e proprio ingrediente di bellezza. Scopri tre rimedi naturali per utilizzarlo al meglio.

Il pepe nero è una spezia molto usata e utile sia per apportare benefici all’organismo che come ingrediente di bellezza. Le sue tante proprietà lo rendono infatti un vero amico della pelle, perfetto per migliorare la circolazione, per esfoliare e addirittura per ridurre la cellulite.

Scopriamo quindi tre rimedi, semplici, economici e facili da seguire e i cui risultati saranno ottimi, proprio come di ritorno da un salone di bellezza.

Pepe nero: tre rimedi per la tua bellezza

Esfoliante al pepe nero. Per questo rimedio occorrono solo due ingredienti ovvero un cucchiaio di pepe nero e due di yogurt bianco senza zucchero. Dopo aver mescolato insieme il pepe (che in questo caso dovrà essere molto fine) e lo yogurt, applicarli sulla pelle eseguendo dei movimenti circolari. Massaggiare per almeno un paio di minuti e risciacquare con acqua fredda. Questo trattamento, usato due volte a settimana, aiuterà la pelle ad apparire sempre al meglio, liberandola delle cellule morte e dandone un colorito più roseo.

Olio e pepe come anti cellulite. Per questo rimedio si combinano due ingredienti ugualmente efficaci che, uniti, possono aiutare al meglio nella lotta alla cellulite. Servono dell’olio extra vergine d’oliva estratto a freddo e possibilmente biologico e del pepe nero in polvere. Si mescolano insieme i due ingredienti e si massaggiano con cura sui cuscinetti di adipe. In questo modo si attiverà il micro circolo e, tra le altre cose, le proprietà del pepe potranno agire con maggior efficacia. Questo rimedio, ripetuto almeno due volte a settimana, serve a disinfiammare i tessuti aumentandone la circolazione interna.

Maschera anti impurità. Se si hanno problemi di impurità sul viso, il pepe può rivelarsi ancora una volta utile. Questa volta facendo squadra con miele e albume d’uovo. Si monta un po’ il bianco di un uovo in modo da ottenere una spuma leggera da mescolare con un cucchiaio miele e un cucchiaino di pepe nero in polvere. Si applica tutto sul viso e si lascia per circa 15 minuti dopo i quali si andrà a risciacquare con acqua tiepida.

