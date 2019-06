Francesca De Andrè, questa notte ha aggredito Gennaro dopo un’accesa discussione.

Grande sfuriata notturna nella casa del Grande Fratello dove Francesca De Andrè, dopo essersi punzecchiata per l’intera puntata con Gennaro, ha iniziato ad offenderlo arrivando persino alle mani. I due che non hanno perso un attimo per darsi contro sono arrivati ad una lite notturna che alle 2:30 è sfociata con una sfuriata da parte della De Andrè.

