Scopri come il kefir di latte può aiutarti a sentirti più bella in modo naturale.

Sempre più persone si avvicinano ogni giorno al kefir di latte, una bevanda probiotica in grado di apportare svariati benefici all’intestino e a tutto l’organismo.

In poche, però, sanno che il kefir può essere anche un valido alleato per nostra bellezza. Le sue tante proprietà gli consentono infatti di aiutare la nostra pelle ad apparire più giovane e fresca dandole il giusto nutrimento e rendendola persino più elastica. Oggi, quindi, scopriremo tre ricette per utilizzare il kefir anche come prodotto di bellezza in modo da sentirci al top grazie ad un prodotto semplice da reperire, economico e privo di sostanze nocive.

Tre rimedi di bellezza a base di kefir di latte

Latte struccante. Per ottenere un latte detergente in grado di struccare basta unire due cucchiai di kefir di latte ad un cucchiaino di olio di mandorla e mescolare insieme gli ingredienti in modo da ottenere un latte cremoso. Passarlo quindi sul viso con un batuffolo di cotone e struccarsi per bene. Risciacquare con acqua tiepida. Il viso risulterà struccato e al contempo idratato.

Lozione astringente a base di kefir. Se si desidera avere una pelle dall’apparenza più compatta e con pori chiusi, si può utilizzare il kefir come tonico da applicare dopo la normale pulizia del viso. Dopo aver bagnato per bene un disco di cotone si passa il kefir sul viso, tamponandolo maggiormente nelle zone più critiche e lasciandolo agire per circa 15 minuti. Risciacquare con cura e procedere con crema idratante e trucco. Il viso apparirà più sano e bello da vedere.

Scrub esfoliante e schiarente. Per questo rimedio, oltre al kefir di latte serve dello zucchero di canna. Basta mescolare insieme 1 bicchiere di kefir e mezzo di zucchero e passarlo sul viso sfregandolo in modo da far agire il composto come un vero e proprio scrub. Continuare per un paio di minuti e sciacquare con cura. L’azione combinata di kefir di latte e di zucchero di canna, porterà ad esfoliare il viso schiarendo eventuali zone più scure.

Per questi rimedi di bellezza si può usare sia il latte di kefir ottenuto dai grani che quello già pronto e in commercio nei negozi di alimentari. Nel secondo caso è bene scegliere sempre un kefir naturale, senza zuccheri e senza frutta o aromi aggiunti.

