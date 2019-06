Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono la nuova coppia dell’estate. Scoppia la passione tra l’ex di Belen Rodriguez e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Scoppia la passione tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 7 giugno, lancia lo scoop e lancia la nuova coppia dell’estate. Entrambi single dopo aver vissuto le importanti storie d’amore con Belen Rodriguez e Andrea Damante, si sarebbero incontrati scoprendosi di essere attratti l’uno per l’altra, ma cos’è successo davvero tra i due?

Andrea Iannone e Giuia De Lellis coppia dell’estate: scoppia la passione tra i due

Il settimanale Spy non ha dubbi: la coppia dell’estate non sarà quella di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che sono ormai tornati insieme, ma quella formata da Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Tutti i dettagli della passione che sarebbe scoppiata tra l’influencer e il pilota saranno svelati soo domani da Spy che, però, è sicuro che, insieme, formeranno la coppia dell’estate. Dopo aver conquistato la popolarità e i successo partecipando a Uomini e Donne e poi diventando una dee infuencer più seguite, l’ex corteggiatrice è pronta a conquistare le prime pagine dei giornali di gossip con una nuova storia d’amore.

Chi, dunque, sognava il ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea Damante dovrà mettersi il cuore in pace. Il capitolo Damante è ormai chiuso così come quello di Irama. Giulia, lanciatissima anche dal punto di vista professionale (con una web serie prodotta da Witty tv e la co-conduzione di un programma con Gemma Galgani, protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne), vuole voltare pagina anche in amore e per Spy, la persona che sarà al suo fianco nei mesi estivi sarà proprio Iannone.

