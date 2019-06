Eliana Michelazzo e la dedica d’amore per il modello che credeva essere Simone Coppi.

Dopo la puntata di Live – Non è la d’Urso, dove ha avuto modo di conoscere il modello che credeva essere il suo fidanzato, Eliana Michelazzo ha scritto un post su Instagram dove ha lasciato capire di essere rimasta molto colpite dall’uomo. Che per lei ci sia stato un nuovo colpo di fulmine?

Per maggiori approfondimenti guarda il video o clicca qui → Eliana Michelazzo si è innamorata del “vero” Simone Coppi? Foto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI