Mix di frullati per bambini: per contrastare l’ansia, per ritrovare la serenità e la calma ed energizzanti per ritrovare il giusto slancio ad inizio giornata. Ricette e consigli

l frullato costituisce la merenda perfetta per i bambini. Un frullato contiene un mix di fibre, vitamine, sali minerali e apporta una buona quantità di liquidi nell’organismo. Da un punto di vista nutrizionale, un frullato costituisce la bevanda più equilibrata e ricca. Rispetto all’estratto di succo e al centrifugato, il frullato viene assimilato più lentamente dall’organismo, tanto da considerarlo uno spuntino anti-fame o una merenda ben bilanciata. Garantisce senso di sazietà e un ottimo apporto di micronutrienti. Con l’arrivo della stagione calda è indispensabile che l’organismo dei più piccini sia commisurato alla mole di lavoro (gioco) che affrontano quotidianamente. Ed ecco che la necessità delle mamme è prendersi cura dei propri bimbi sempre, soprattutto sotto il punto di vista nutrizionale. Tenere bene idratato il corpo di un bambino è la prima cura fondamentale da prendere in considerazione per il benessere di quest’ultimo e il suo giusto sviluppo fisico.

Potrebbe interessarti anche: Le merende fatte in casa per i bambini: idee, ricette e consigli alimentari

Per garantire ai più piccoli una merenda sana, meglio scegliere frutta e verdura di stagione, proveniente da coltivazione biologica. Evitate di acquistare nei supermercati: molti frutti così come tutte le verdure, andrebbero consumate appena raccolte. Rifornitevi da un piccolo produttore locale, chi vende e produce in proprio riesce a fornire frutta e verdura più fresche. Altro piccolo ma prezioso consiglio, scegliete la frutta ben matura perché più digeribile e anche più ricca. Se non siete sicuri della provenienza della vostra frutta e verdura, lavatela bene aggiungendo all’acqua di lavaggio un pizzico di bicarbonato di sodio. Evitate di lavare la frutta (o le verdure) con prodotti specifici tipo Amuchina o altri disinfettanti, soprattutto se gli alimenti in questione sono destinati ai più piccoli!

Potrebbe interessarti anche: Budino di semolino alla frutta: ricetta veloce – VIDEO

Potrebbe interessarti anche: Perchè i bambini odiano le verdure e amano lo zucchero?

In estate, dopo una giornata di mare, potete frullare insieme frutta, ghiaccio e latte per preparare un bevanda fresca. Dosando bene ghiaccio e latte si possono ottenere bevande più o meno nutrienti. Non aggiungete mai zucchero ai vostri frullati. La frutta è naturalmente dolce, se scelta a maturazione completa, sarà ancora più saporita. Se proprio non riuscite a rinunciare a quel pizzico di dolcezza extra, dolcificate con una punta di miele o del fruttosio, entrambi più dolci dello zucchero ed entrambi più naturali.

Mix di frullati per bambini: le 5 ricette più sane

Prima di preparare il frullato di vostro figlio chiedetevi se ha bisogno di più energia, di più memoria o di migliorare il buon umore e poi scegliete la ricetta di seguito. Le diverse miscele di frutti permettono di ottenere frullati di un’infinità di colori, che richiameranno l’attenzione dei bambini più esigenti. La maggior parte dei bambini sono riluttanti a mangiare e provare frutti nuovi. Tuttavia, se prendete in considerazione l’opzione dei frullati di frutta per bambini, farete un passo da gigante nel fare in modo che il piccolo li inserisca nella sua dieta abituale.

Frullato energetico: 1° ricetta

L’energia è il motore del nostro organismo. I bambini, ancor più di noi adulti, necessitano di quella carica aggiuntiva per poter giocare e stare all’aria aperta tutto il giorno. Indispensabile, quindi l’apporto giornaliero di vitamine, proteine, sali minerali e calorie. La benzina che mette in moto il nostro bimbo deve essere però, costituita da ingredienti sani, genuini ed equilibrati. Solo con il giusto mix si può ottenere una miscela esplosiva! Per il frullato energetico, da dare a colazione o nel primo pomeriggio, gli ingredienti necessari saranno:

2 mele ,

, 3 carote ,

, 5 noci e

e 1 bicchiere di Latte di mandorle dolci.

Procedimento:

Lavate la frutta, sgusciate quella secca, tagliate a tocchetti le mele e le carote, mettete tutti gli ingredienti nel frullatore e frullate. Va consumato appena pronto.

Questa bevanda è perfetta per sconfiggere la stanchezza e trovare nuovo slancio dal momento che la mela è composta da fibre, vitamina E e C, la carota apporta vitamine A, B, C, potassio, calcio, fosforo, mentre le noci sono nutrienti e apportano omega 3 benefici per l’organismo.

Frullato della calma: 2° ricetta

In questo frullato gli ingredienti stimolano la produzione di serotonina e rilassano il sistema nervoso. Questo frullato è ideale se l’indole di vostro figlio è iperdinamica e fatica a prendere sonno o a rilassarsi e calmarsi. Ingredienti che andremo ad utilizzare comprendono:

2 albicocche,

3 cucchiai di fiocchi di avena ,

, 2 nocciole ,

, 1 bicchiere di latte scremato ,

, 1 cucchiaino di miele.

Procedimento:

Lavate le albicocche, sgusciate le nocciole, mettete la frutta, l’avena e il latte nel frullatore, frullate e servite aggiungendo un cucchiaino di miele.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, preparare sfiziose merende e l’alimentazione dei bimbi clicca qui!

Frullato per la memoria: 3° ricetta

La memoria è molto importante per il bambino in via di sviluppo e, anche se l’estate porta “svago” per i più piccoli con la chiusura delle scuole, la mente rimane sempre attiva (per fortuna) e deve essere stimolata quotidianamente, così come si fa con il corpo, facendo esercizio fisico. Una mente allenata è fondamentale per riuscire in qualsiasi attività, fisica e psicologica. Quindi è importante che con il caldo la memoria si “addormenti” un po’, spetta a noi mamme, trovare il modo più consono e, in tal caso, salutare e genuino, per ridare il giusto vigore ai nostri figli e alla loro memoria. Un bimbo che adotta una corretta alimentazione, avrà di sicuro una memoria di ferro! Scopriamo, dunque come contribuire con le nostre “manine” allo sviluppo mnemonico di nostro figlio. Questo frullato è un concentrato di fibre, calcio, potassio, ferro, vitamine A, C ed E. Si trovano mandorle, mirtilli e cannella, tre ingredienti preziosi per il cervello e la banana ricca di potassio, importante nel mantenere intatte le funzioni cerebrali.

Potrebbe interessarti anche: Gli 11 alimenti che aumentano la memoria a lungo termine

Per preparare il frullato per la memoria, occorrono pochi ingredienti:

5 mandorle,

mezza banana ,

, una manciata di mirtilli,

cannella in polvere.

Procedimento:

Sbucciate la banana, sgusciate le mandorle, lavate i mirtilli, mettete la frutta nel frullatore, frullate, versate in un bicchiere e spolverate con della cannella prima che venga consumato. In questo frullato è un concentrato di fibre, calcio, potassio, ferro, vitamine A, C ed E. Si trovano mandorle, mirtilli e cannella, tre ingredienti preziosi per il cervello e la banana ricca di potassio, importante nel mantenere intatte le funzioni cerebrali.

Potrebbe interessarti anche: I cibi anticellulite: come eliminare la pelle a buccia d’arancia

Frullato dissetante e idratante: 4° ricetta

Il frullato in questo caso è composto da frutti molto dissetanti, tipici estivi come il cocco, l’ananas ma anche il mango. Un mix di vitamine e acqua che aiuta nostro figlio a rimanere costantemente idratato, da mattina a sera. Spesso i bambini non sentono il bisogno di bere acqua e, non conoscendone il valore immenso dell’acqua, non ne chiedono. Questo però non vuol dire che non necessitano di bere ed è qui che entra in gioco il ruolo della mamma cosciente, porgendo spesso una bevanda al proprio figlio, che sia acqua, limonata, frullato o altro, l’importante è l’idratazione! In questo caso, proponiamo un frullato molto dissetante che, certamente, aiuterà la madre nel suo compito: Frullato cocco, mango e ananas. Questa cremosa bevanda alla frutta rappresenta un’ottima scelta per la colazione! Inoltre, comprende frutti che, a volte, vengono rifiutati dai bambini, come il cocco e il mango.

Ingredienti

1 mango maturo , tagliato a cubetti.

, tagliato a cubetti. 1 banana piccola.

piccola. 150 ml di latte di cocco.

100 g di ananas a fette.

a fette. 100 ml di succo d’arancia.

Procedimento

tagliate il mango e in un frullatore aggiungete la banana tagliata a rondelle, il latte di cocco, le fette di ananas e 100 ml di succo d’arancia. Frullate il tutto per un minuto. Sarà squisito

Da servire subito per evitare che le proprietà della frutta si dissolvano. Tempo massimo 30 minuti, dopodiché sarebbe meglio buttarlo.

Potrebbe interessarti anche: Aggressività nei bambini piccoli: fattori di influenza e comportamenti

Frullato contro ansia e stress: 5° ricetta

Anche i più piccini possono essere soggetti a stati d’ansia o di stress, legati soprattutto alle molte attività che durante l’anno sono “costretti” a fare, a volte anche contro la loro volontà ma semplicemente perché devono. Spesso noi genitori non ci rendiamo conto se nostro figlio riversa in uno stato di stress o di ansia e, associamo il suo nervosismo con i semplici capricci di un bimbo. Molte volte non è così, il nervosismo può essere la causa di un momento di stress accumulato, o di ansia per qualche cosa, evento o separazione di un genitore. L’ansia può essere “combattuta” anche, e direi, soprattutto, con una dieta equilibrata che possegga al suo interno, tutta una gamma di nutrimenti idonei a sconfiggere stress e ansia in corso. A volte, la mancanza di alcune vitamine, sali minerali e potassio nell’organismo, portano il bimbo ad accusare una certa stanchezza fisica e mentale tale da procurargli stati d’ansia e stress. Risolviamo, nel nostro piccolo, con il proporre alcuni degli alimenti indispensabili per combattere l’ansia di nostro figlio, con il frullato alle noci, pera, banana e cacao. Ingredienti sani, genuini e sicuramente indispensabili giornalmente.

Ingredienti

noci sgusciate (3/4)

sgusciate (3/4) una banana

un cucchiaio raso di cacao in polvere

una pera matura

Procedimento

In un frullatore mixiamo gli ingredienti di cui sopra, avendo prima lavato e sbucciato la pera. Facciamo a fettine la banana, la pera e sbricioliamo le noci. Aggiungiamo il cacao e frulliamo il tutto.

Un mix di vitamine, proteine e zuccheri indispensabili per dare la giusta carica al bimbo e affrontare i periodi di stress e ansia dei più piccini.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI