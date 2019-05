Le merende genuine fatte in casa per i bambini: le migliori idee, ricette e consigli alimentari per una sana abitudine alimentare

Le merende genuine per i bambini sono quelle fatte con le nostre mani in casa. Un tempo era molto più facile avere la merenda genuina e salutare a portata di mano. Le nonne di una volta, coloro che ci hanno cresciute, un po’ per risparmiare, un po’ perché avevano del tempo a disposizione, ci preparavano delle merende sane ed equilibrate comodamente a casa propria. Il “mito” della merenda commerciale non era per nulla contemplato, a differenza di oggi che, le nonne sono impegnate ancora con il lavoro e noi mamme, ancor di più, siamo spesso costrette ad accorciare i tempi e dare ai nostri figli merende non proprio adatte ad una corretta crescita. Certo, non per tutte è così e sta crescendo sempre più la consapevolezza del mangiare bene. L’educazione alimentare è importantissima per tutti, grandi e piccini, ma per questi ultimi lo è ancor di più. Spetta a noi genitori, dare il buon esempio, insegnando loro la corretta alimentazione da seguire quotidianamente. Questo avviene con semplici accorgimenti, prediligendo come prima cosa la frutta di stagione, creando delle confetture da poter spalmare su una semplice fetta di pane. Così come il gelato, perché non prepararlo a casa con prodotti genuini? Specie ora che l’estate e il caldo stanno arrivando, una spremuta fresca con una fetta di crostata fatta in casa sarebbe l’ideale per una merenda super nutriente.

Quindi, care mamme, nonne e zie, dedichiamo un po’ di tempo alla preparazione di merende squisite e genuine. E se proprio non sapete come fare, non vi resta che seguire i nostri consigli, le nostre semplici ricette. Bandiamo dalla nostra cucina e dai nostri scaffali quelle odiose merendine per i nostri bimbi che non fanno altro che danneggiare il fisico e la mente dei nostri pargoletti.

Le merende fatte in casa per i bambini: ricette sfiziose e sane

Le merendine per bambini più genuine, complete e salutari, si sa, sono quelle preparate in casa: dalla scelta degli ingredienti migliori e naturali, fino alla preparazione e alla conservazione, la merenda fatta in casa rappresenta un pasto sicuro, dalla qualità garantita, senza l’olio di palma. Ecco, dunque, qualche idea semplice ed ecologica per merendine per bambini da fare in casa senza troppo sforzo, soluzioni veloci e salutari, adatte per l’età della crescita quando si ha bisogno di mangiare alimenti energetici ed equilibrati.

Un consiglio è coinvolgere i bambini stessi nella preparazione. In tal modo farete divertire il vostro bambino e gli insegnerete il valore degli alimenti e una buona educazione alimentare. Un doppio regalo che apprezzerà da grande.

Fetta a latte: ricetta

La prima ricetta che andiamo a proporre è la classica Fetta a latte. Pensate sia così difficile realizzare in casa alcune delle merendine più ‘popolari’ dei supermercati? La risposta è no! Basta un po’ di impegno per avere la certezza di far mangiare ai vostri bimbi una merendina sicura e senza conservanti o additivi.

La fetta al latte, per esempio, si prepara con:

2 albumi

60 gr di zucchero semolato

semolato 50 gr di burro

60 gr di farina 00

4 cucchiaini di cacao amaro

1 cucchiaino di lievito per dolci

250 ml di panna fresca

3 cucchiaini di miele

Preparazione

Montate lo zucchero con il burro fuso fino ad ottenere un composto biancastro e cremoso.

Aggiungete uno alla volta gli albumi, gradualmente anche la farina, il lievito, il cacao, e mescolate fino a che il tutto non acquisisca una consistenza liscia e omogenea.

Trasferite il composto in due teglie da forno appiattendo la superficie con un cucchiaio.

Infornate a 200° per 4 minuti e lasciate raffreddare.

e lasciate raffreddare. Montate la panna addolcita con il miele e spalmatene un bello strato su entrambi i rettangoli che andrete a unire (uno sopra l’altro) delicatamente e avendo cura che combacino bene.

Fate raffreddare in frigorifero per almeno un’ora e tagliate in rettangoli più piccoli per servire le vostre fette al latte.

Semplice e veloce, la vostra fetta a latte sarà una delizia per i palati dei più piccoli. Conservatela in frigo per un paio di giorni al massimo, non avendo nessun tipo di conservanti, la fetta a latte così prodotta si deteriora facilmente!

Budino di semolino: ricetta

Un’altra ricetta fresca, sfiziosa e golosa è il Budino di semolino. Per questa ricetta occorrono pochi ingredienti:

70 gr di semolino di grano

3dl di latte

20 gr di burro

50 gr di zucchero

2 uova

la scorza grattugiata di 1 limone

La Preparazione

Fate bollire il latte in un pentolino antiaderente e unite il burro e la scorza di limone. Una volta giunto ad ebollizione unite il semolino e mescolate rapidamente con l’aiuto di una frusta.

Lasciate cuocere a fuoco dolce per circa un quarto d’ora.

Togliete dal fuoco e aggiungete lo zucchero e i tuorli continuando a mescolare.

Montate a neve gli albumi e unite anche quelli alla miscela. Una volta pronto, il composto può essere trasferito in uno stampo e cotto in forno a bagnomaria per 40 minuti a 180°.

Anche in questo caso, semplici e veloci passaggi! Da provare assolutamente. Il budino al semolino è ottimo anche come dessert per voi “adulti” dopo una cena o un pranzo e perché no, anche per una sana colazione al mattino.

Frullato di banana e cacao: ricetta

La terza ricetta che proponiamo ha come ingrediente principe la banana. Questo frutto, si sa, è molto apprezzato dai bambini e la sua cremosità si presta a una varietà di ricette. Qui, la proponiamo nella versione del frullato con l’aggiunta del cacao. Un’accoppiata felice che mixata rende questa merenda perfetta, fresca, genuina e sana. Per preparare il frullato di banana e cacao vi serviranno:

1 banana matura

matura 1 cucchiaio di cacao amaro

2 bicchieri di latte ( potete usare anche il latte di soia o riso, in caso di intolleranze o allergie alle proteine del latte)

potete usare anche il latte di soia o riso, in caso di intolleranze o allergie alle proteine del latte) 1 cucchiaio di miele o di zucchero (se la banana è molto matura potete anche ometterlo)

La Preparazione

Frullate tutti gli ingredienti per qualche minuto, versate in un bicchiere munito di cannuccia e il gioco è fatto: ecco una merenda sana, completa e buonissima! Un vero concentrato di vitamine, proteine e calcio, fondamentali per lo sviluppo e il benessere dei bambini.

Per dare ancora più gusto ed energia si possono aggiungere frutta secca, yogurt o cereali. E per i bambini super-golosi una cucchiaiata di gelato alla vaniglia o fiordilatte.

Pane, burro e marmellata bio: idee di una volta

Non poteva mancare nelle ricette genuine il classico Pane e marmellata biologica. Una merenda, questa, che rimane una delle migliori soluzioni di sempre.

Combina la giusta quantità di carboidrati, grassi, zuccheri, per dare ai bimbi energia senza appesantirli.

Da provare col Pane di farro e grano saraceno, ancora più gustoso su cui spalmare la marmellata fatta in casa o biologica.

Ghiaccioli allo yogurt e marmellata: ricetta

Un’alternativa fresca sono i ghiaccioli. In questo caso usiamo lo yogurt greco e la marmellata ma, se i vostri figli gradiscono di più la frutta, potete adoperare ciliegie, fragole, pompelmo e tutta la frutta che troverete sui banchi del supermercato (rigorosamente di stagione). Per preparare i ghiaccioli allo yogurt e marmellata vi serviranno degli stampini per ghiaccioli di dimensioni medie. Ne esistono di varie misure e forme nei negozi per la casa e a poco prezzo. Gli ingredienti che vi serviranno per 6 ghiaccioli sono:

250 gr di yogurt greco

150 gr di marmellata (gusto a piacere)

La Preparazione per 6 ghiaccioli

dividete lo yogurt in tante ciotole quanti sono i gusti di marmellata scelti. Quindi aggiungete in ogni ciotolina 2-3 cucchiai di marmellata del gusto che preferite e decidete a questo punto (in base ai vostri gusti) se mescolare completamente i due ingredienti (per un effetto uniforme) o non del tutto (per un effetto marmorizzato).

riempite le formine per ghiaccioli con lo yogurt preparato, battendole un po’ sul piano da lavoro per evitare vuoti d’aria. Aggiungete gli stecchi e riponete i gelati in freezer a raffreddare per almeno 5-6 ore.

I vostri ghiaccioli con yogurt e marmellata sono ora pronti per essere gustati.

Per evitare coloranti e additivi sospetti, fate i ghiaccioli alla frutta in casa frullando della frutta fresca biologica con acqua e zucchero di canna. E poi dritti nel freezer, utilizzando i comodi stampini con bastoncino in vendita in molti ipermercati e negozi di casalinghi!

Le merende salate: panino pizza, pop-corn, pane olio e origano

Un’ultima idea, per andare a colpo sicuro! Uno snack salato che i bambini adoreranno. La richiesta è sempre la stessa: pizza, pizza, pizza! Accontentateli con genuinità.

Basta prendere una fetta di pane rustico, cospargerlo di passata di pomodoro, qualche fettina di mozzarella, una spruzzata di origano, qualche minuto in forno sotto il grill e il gioco è fatto. La pizza è pronta!

Un altro spuntino salato può essere rappresentato dai pop-corn ma attenzione, per essere sano dovrebbe essere fatto scoppiare grazie all’aria calda o, eventualmente, con poco di olio o burro vegetale direttamente in pentola. Ovviamente, poco o zero sale.

Chiudiamo con un consiglio per una merenda salata e semplice, pane, olio e origano. Uno spuntino che da piccola mia nonna mi preparava sempre. Gli ingredienti sono 3:

1 fetta di pane casereccio

un filo di olio extravergine d’oliva

origano q.b.

Spalmate sulla fetta di pane (anche integrale se preferite) un filo di olio extravergine d’oliva, aggiungete un pizzico di sale (pocchissimo) e una spolverata di origano fresco. Una delizia per i bambini amanti del salato. Bilanciata e controllata, questa ricetta-consiglio è tra le migliori proposte possibili. D’altronde si sa, la semplicità non ha prezzo, vince sempre!

