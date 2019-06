Tosse grassa? Prova con miele e pepe nero

Il miele e il pepe nero, insieme, sono un ottimo rimedio contro la tosse grassa. Scopri come preparare un infuso a partire da questi due ingredienti.

La tosse grassa può essere un fastidio difficile da risolvere. Ci sono però alcuni rimedi naturali che riescono ad alleviare il problema arrivando, in alcuni casi, persino a risolverlo. Due tra i più noti sono senza alcun dubbio il pepe nero e il miele, due alimenti preziosi e ricchi di proprietà utili per il nostro organismo. Validi presi anche singolarmente, se uniti rappresentano un vero toccasana per gli episodi di tosse grassa e per la salute in generale. Un modo come un altro per avvicinarsi alla natura, migliorando il proprio stato di salute in modo semplice e naturale.

Tosse grassa? Scopri come allontanarla con miele e pepe nero

Si tratta di un rimedio che arriva dalla medicina tradizionale cinese e che conta sul potere stimolante che il pepe nero ha sulla circolazione e su quello che il miele ha in quanto alimento sano, nutriente e ricco di antiossidanti. Per realizzare questo semplice rimedio basta mescolare in una tazza un cucchiaino di pepe nero con due di miele e riempire con dell’acqua bollente. Fatto ciò si copre la tazza per quindici minuti dopo i quali si filtra il tutto e si beve senza lasciar passare troppo tempo. Con questo rimedio naturale ed economico chi soffre di tosse grassa sentirà subito una piacevole sensazione di sollievo che a lungo andare aumenterà sempre di più.

Ovviamente, prima di optare per un rimedio casalingo è bene consultarsi sempre con il proprio medico curante in modo da stabilire l’esatta entità della tosse e se è davvero di tipo grasso. Fatto ciò e solo dopo il via libera del medico si potrà optare per questo rimedio a base di miele e pepe nero.

Attenzione: Nel preparare quest’infuso è bene procurarsi del pepe nero di qualità, possibilmente da macinare al momento. Il miele, invece, dovrà essere biologico e possibilmente realizzato a freddo. Solo grazie ad una buona qualità degli ingredienti si potrà infatti contare su dei benefici effettivi e in grado di far diminuire la tosse grassa fino a debellarla.

Fonte: sanihelp.it



