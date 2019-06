Scopri quali sono gli effetti dell’aceto di mele se viene consumato per 60 giorni.

L’aceto di mele è un alimento sano e ricco di proprietà benefiche. Oltre ad essere un condimento per le insalate, si rivela infatti utile per perdere peso, far passare il singhiozzo, alleviare i sintomi del raffreddore, etc… Per godere di tutte le sue proprietà si può scegliere di assumerlo anche da solo e diluito in poca acqua. Una scelta che ripetuta per 60 giorni porta svariati benefici all’organismo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Arance: ecco perché fa bene mangiarle ogni giorno

Se vuoi restate sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda gli alimenti e gli effetti che hanno sull’organismo CLICCA QUI!

Aceto di mele per 60 giorni, ecco perché fa bene

Sono sempre di più i pareri a favore del consumo dell’aceto di mele, non solo come condimento ma anche come rimedi a tanti problemi di salute. Assumerne un cucchiaio al giorno per 60 giorni di fila, porta infatti a dei benefici inaspettati. Vediamone alcuni:

Aiuta a tenere a bada il colesterolo, diminuendo quello cattivo e promuovendo quello buono

È un ottimo antiossidante

È un valido aiuto per chi soffre di bruciore di scomodo

Allevia i sintomi del reflusso acido

Innalza il metabolismo e aiuta a perdere peso

Regola gli zuccheri nel sangue

Fa diminuire il bisogno di dolci

Aiuta a bruciare i grassi

Fa bene alla pelle, rigenerandola

È perfetto per chi soffre di anemia (in questo caso si può usare per 60 giorni, sospendere per due mesi e poi ripetere il ciclo)

È un alcalinizzante naturale

Previene lo sviluppo di cellule cancerogene

È un ottimo diuretico e con il tempo riduce sensibilmente la cellulite

L’acido malico che contiene aiuta a rimuovere i metalli pesanti dal corpo

Migliora l’assorbimento dei nutrienti

Per far si che funzioni, l’aceto di mele deve essere biologico, non pastorizzato e possibilmente non filtrato. Scegliendo quello giusto, l’aceto funge anche da probiotico.

La dose consigliata è di un cucchiaio al giorno diluito in un bicchiere d’acqua. Chi lo desidera può addolcire il tutto con un po’ di miele. I momenti migliori della giornata sono la mattina a digiuno o poco prima del pasto principale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Kefir di latte: proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarlo

Attenzione! L’aceto di mele alla lunga può rovinare lo smalto dei denti. Volendo si può risolvere il problema utilizzando una cannuccia.

Inoltre a causa della sua acidità può creare problemi in chi soffre di ulcera o di problemi legati allo stomaco. Come sempre, in caso di dubbi, è sempre bene chiedere un parere al proprio medico curante.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GUARDA ANCHE:

Pistacchi: proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarli

Cioccolato fondente: proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarlo

Banane: proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarle