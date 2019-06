Ciliegie: scopri le proprietà e i benefici per la salute

Con l’ingresso della bella stagione, arriva anche la frutta estiva. Colorata, gustosa e vero toccasana per la salute e la forma fisica.

Tra i frutti del periodo estivo più dotati di sostanze benefiche per il corpo, figurano senz’altro le ciliegie. Ricche di fibre solubili sono l’ideale per coloro che sognano di perdere peso. Questo essenzialmente perché aumentano il senso di sazietà, caratteristica imprescindibile quando si comincia ad affrontare un programma dimagrante.

Poche calorie – Le ciliegie contengono meno di 60 calorie all’etto e sono piene di potassio, un minerale, di rivelante importanza per le donne, in quanto aiuta a combattere i cuscinetti adiposi, oltre alla cellulite.

Come funziona la dieta delle ciliegie

Piuttosto diffusa al momento, consente, se seguita con una certa serietà di perdere fino a 3 kg in una sola settimana.

E’ consigliabile cominciare questo regime al lunedì con l’assunzione di 20 ciliegie al giorno. Contenendo alte dosi di fruttosio, è fondamentale non eccedere nelle quantità ed attenersi alle dosi suggerite.

Una giornata tipo – Si parte con una colazione a base di uno yogurt magro accompagnato da una tazza di tè o caffè. Per lo spuntino di metà mattina, via libera ad un salutare frullato di ciliegie e banane, ovviamente da gustare senza aggiunta di zucchero. Per pranzo invece può andare bene una porzione di riso e un’insalata mista condita con un filo d’olio d’oliva preferibilmente EVO. Per quanto concerne la merenda pomeridiana tornano protagoniste le ciliegie, possibilmente 100 g e un pacchetto di cracker. Infine, per cena ok ad un’apertura a base di un bicchiere di succo di ciliegie bio e rigorosamente senza zucchero, a cui far seguire una fettina di pollo alla piastra con contorno abbondante di verdure di stagione.

Tutti i benefici portati dalle ciliegie – Come avrete capito la dieta a base di questo frutto è molto semplice da gestire ed è piuttosto gustosa. Ma le ragioni per farla non si limitano al solo effetto estetico. Le ciliegie sono infatti un antinfiammatorio naturale, capace di risolvere le problematiche a livello articolare. Questo si deve alla presenza al loro interno degli antociani, ossia degli antiossidanti che agevolano la lotta all’invecchiamento cellulare.

