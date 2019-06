Fisico tonico: cosa mangiare per essere in forma

Se il vostro sogno è avere un corpo da urlo, tonico e muscoloso, è importante che sappiate una cosa. Smaltire i chiletti di troppo non è sufficiente, ma bisogna sudare in palestra.

Cosa fare dunque per essere muscolosi? Il primo passo è tonificarsi e una via per farlo è seguire la dieta spartana, un regime alimentare che si ispira a quello tenuto dai soldati della storica città Greca.

Molto popolare negli Stati Uniti, questo programma sarebbe in grado di aumentare la consapevolezza delle vere esigenze del corpo umano.

2 i modi per seguire la dieta spartana – Attraverso uno schema tradizionale e uno vegano. Il suo obiettivo è far potenziare la massa muscolare e perdere peso. Per riuscire nell’intento occorre ridurre di molto le calorie. Parliamo di 1500 – 1600 a seconda del sesso e del tipo di fisico di chi decide di cominciarla.

Per avere una risposta alle curiosità del quotidiano cliccate qui

In cosa consiste la dieta spartana

Questo regime prevede 5 pasti al giorno senza l’eliminazione dei macronutrienti. Accanto ad essi l’immancabile sport.

Un esempio di alimentazione – Al lunedì si può partire con un bicchiere di latte e dei biscotti. Per spuntino 3 noci, uno yogurt greco e un frutto. Per pranzo può andare bene una piadina, possibilmente integrale, con una fetta di tacchino o di prosciutto magro. Gli esercizi coinvolgono l’intero corpo.

A partire dal martedì l’allenamento è focalizzato sul cardio, il total abs, e la parte alta del fisico. Dal punto di vista dei cibi consentiti, ne sono ammessi una diversa varietà come delle crepes integrali farcite con yogurt greco da mangiare al mattino, mentre per metà mattinata è consentito qualche grammo di formaggio grana e un frutto di stagione. Per pranzo o cena si possono preparare dei gustosi spaghetti con le verdure.

Una dieta poco costosa – Seguire questo regime è positivo non solo per l’estetica, ma pure per il portafoglio e come abbiamo detto per la fantasia. Non imponendo particolari divieti permette di cucinare come e cosa più si desidera.

Mangiare sano, dunque non significa rinunciare agli sfizi. La dieta spartana prevede infatti l’inserimento nel menu quotidiano del cioccolato fondente.

In ogni caso questo programma non può essere seguito per più di una settimana e deve essere associato ad un buon livello di idratazione.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI