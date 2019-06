Pamela Prati: emerso un file audio in cui parla di Mark Caltagirone come se esistesse.

Da una recente intervista rilasciata da Pamela Perricciolo per Fanpage è emerso un file audio in cui Pamela Prati parlava dicendo di star aspettando Mark Caltagirone. File al quale si sono unite delle chat dove sempre la Prati sosteneva di essere in compagnia di Mark. Un particolare strano e che va del tutto contro le sue ultime affermazioni, in cui sostiene di non aver mai incontrato quello che doveva essere il suo futuro marito.

Per approfondire l’argomento guarda il video e clicca qui -> Pamela Prati, il file audio in cui parla di Mark Caltagirone

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI