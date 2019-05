Quale colore ti dona di più? Saperlo è molto più improtante di quanto possiate credere. Ecco come scoprire allora quale colore illumina il tuo incarnato e ti aiuta a spiccare.

La gamma cromatica è senza dubbio uno dei concetti base della moda e del mondo della bellezza in generale.

Perché però così importante conoscere quali colori ci donano e quali no? Il colore donante rifletterà una certa energia e luminosità non solo al voto ma, più in generale, a tutta la persona, rendendoci così veramente la versione migliore di noi stesse.

Oggi allora CheDonna.it vuole darvi qualche prezioso consiglio per iniziare a lavorare sui colori capendo quali ci valorizzando i più.

Colore valorizzante: come scoprire quale nuance ti dona di più

Ma come si fa a capire quale colore ci valorizza di più? Esistono piccoli stratagemmi ben noti agli esperti del settore che consentono di comprendere al meglio quali cromie ci valorizzano e quali invece gettano una luce negativa sulla nostra persona.

Ce le svela oggi nientemeno che Carla Gozzi, volto noto della tv e del mondo della moda le cui perle di saggezza sono sempre da tenere in grande considerazione. Ecco allora le sue mosse vincenti per scovare il colore valorizzante:

Utilizzare un campione grande – Piccoli scampoli di tessuto non sono senza dubbio lo strumento adeguato per comprendere se un colore ci dona o meno. Armatevi dunque di magliette, giacche o comunque tessuti ampi che possano garantire un test efficace.

Dominante fredda o dominante calda? – Come il mondo del beauty ci insegna ognuna di noi ha un incarnato dal sottotono freddo o caldo. Possiamo dunque decidere di puntare su colori in armonia o in contrasto con il nostro sottotono e comprendere così quale versione dei vari colori ci valorizza di più

Discromie – Fermo restando il punto superiore, le persone più esperte potranno mixare, alternare toni caldi e freddi così da creare un ensamble che sappia attirare l'attenzione.

Fonte: Canel Youtube Carla Gozzi

