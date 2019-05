Uomini e Donne, oggi Angela Nasti ha scelto Alessio Campoli rifiutando Luca Daffrè – tutto in un video

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale abbiamo assistito alla scelta di Angela Nasti. La puntata è stata trasmessa in diretta per evitare ogni possibile spoiler o anticipazione.

La tronista ha incontrato prima la sua non scelta Luca Daffrè: “Il nostro è stato un percorso particolare. Ti ho sempre messo in discussione. Tu nella lettera mi hai detto di scegliere la mia strada. Io la mia strada l’ho scelta, ma non sei tu.” Poi è entrata la sua scelta, Alessio Campoli, che gli ha detto di sì il tutto coronato da uno splendido bacio.

