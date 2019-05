Scelta Angela Nasti, chi è? La tronista napoletana di Uomini e Donne, dopo un lungo percorso, sceglie tra Luca Daffrè e Alessio Campoli.

L’attesa è finita. Il giorno della scelta di Angela Nasti è arrivato. Dopo aver eliminato Fabrizio Baldassarre con il quale, nonostantel l’interesse e la forte attrazione fisica non riusciva ad immaginare di poter avere una storia nella vita normale, la tronista napoletana conclude il proprio percorso sul trono di Uomini e Donne scegliendo l’uomo della sua vita tra Luca Daffrè e Alessio Campoli. Due bellissimi ragazzi, ma estremamente diversi l’una dall’altro che, tuttavia, sono riusciti a conquistare Angela, ma chi ha scelto la Nasti?

Scelta Angela Nasti: la tronista di Uomini e Donne sceglie Alessio Campoli

Angela Nasti sceglie seguendo il cuore. Arrivata sul trono di Uomini e Donne per trovare il vero amore, la tronista napoletana ha scelto di concludere il proprio percorso con Luca Daffrè e Alessio Campoli. Con i due corteggiatori ha trascorso gli ultimi momenti in villa per sciogliere tutti i dubbi che ancora aveva. Durante le registrazioni in villa, non sono mancate le tensioni tra la tronista e i suoi pretendenti. Alessio, infatti, in spa con Angela, ha chiesto di restare soli senza telecamere scatenando la reazione di Luca che, potendo vedere cosa stava accadendo tra il rivale e la tronista, ha lasciato la stanza.

Angela, naturalmente, ha cercato di rimediare trascorrendo del tempo anche con lui. I momenti trascorsi in villa con entrambi i corteggiatori hanno chiarito le idee alla giovane tronista napoletana che, in studio, davanti a Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno seguito il suo percorso sin dall’inizio, ha scelto di seguire il cuore. Angela Nasti ha così scelto Alessio Campoli confermando tutti i pronostici e, nonostante i dubbi, ha ricevuto anche un sì.

