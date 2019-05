Sperma, scopri se la sua deglutizione è sicura e i suoi effetti sulla tua salute.

Tra le pratiche sessuali più amate dalle coppie ci sono quelle orali. A molte donne piace condurre il proprio compagno al settimo cielo attraverso la fellatio. Alcune donne non dispezzano ingoiare l’ elisir sessuale. Se sei tra queste e ti stai chiedendo se la deglutizione dello sperma sia sicura, ti diremo non solo che è sicura ma che è anche benefica per te.

Sperma cos’è e perchè fa bene alla salute

Cos’è lo sperma?

Lo sperma è un fluido viscoso secreto dalle gonadi maschili, la cui produzione inizia alla pubertà. È composto da sperma (1%), neurotrasmettitori, ormoni, endorfine e diversi enzimi.

Esso ha anche un valore nutrizionale non trascurabile perché contiene acido citrico, lipidi, fruttosio, minerali (zinco, calcio, sodio, fosforo …), vitamine C e B12, così come proteine ​​che potenti proprietà antimicrobiche.

I benefici per la salute dello sperma sulla salute:

Un antidepressivo

Secondo uno studio condotto da ricercatori del Dipartimento Psicobiologia presso l’Università di Albany, lo sperma migliorerebbe l’umore delle donne e svolgerebbe un’attività antidepressiva. Lo studio in questione è stato condotto su 293 studenti divisi in gruppi in base alla frequenza di utilizzo del preservativo, i risultati di questo studio hanno mostrato che meno le donne erano in contatto con lo sperma, più alto era il tasso di depressione. In realtà, le donne che erano abituate al sesso non protetto avevano una depressione più grave in caso di astinenza prolungata.

Un anti-age



Grazie alla presenza di una molecola chiamata spermidina, anche contenuta nella soia e pompelmo, lo sperma è un ottimo modo per combattere l’invecchiamento cellulare. In effetti, uno studio condotto presso l’Università di Graz, in Austria, ha confermato che questa molecola svolge un ruolo protettivo contro l’invecchiamento ed è stato in grado di ridurre il rischio della malattia di Alzheimer. Inoltre, le sue proprietà nutritive e il suo alto contenuto d’acqua lo rendono un ottimo rimedio per migliorare l’aspetto della pelle e stimolare la crescita dei capelli.

Un anti-cancro

Uno studio condotto in South Carolina che ha coinvolto più di 15.000 donne di età compresa tra i 25 ei 45 anni, ha dimostrato che la pratica regolare di sesso orale con la deglutizione dello sperma per 2 volte la settimana, permette di ridurre il rischio di cancro al seno fino al 40%.

Un’ aiuto in gravidanza

Secondo uno studio australiano, più le donne sono abituate allo sperma del loro partner, tanto minore sarà il rischio di rigetto del feto, perché il sistema immunitario riconoscerà le proteine ​​di sesso maschile come agenti non estranei.

Inoltre, un altro studio, condotto questa volta in Olanda, ha dimostrato che la pratica del sesso orale durante la gravidanza può avere un ruolo protettivo contro la pre-eclampsia, una malattia che in gravidanza ha gravi complicazioni e può causare un aumento della pressione sanguigna e problemi ai reni, che possono anche essere pericolosi per la vita della madre e del suo bambino.

Avvertenze:

Nonostante tutte queste virtù, dobbiamo essere vigili prima di integrare questa pratica alle vostre attività preferite, perché anche se sono rari, sono stati riportati casi di allergia allo sperma. Inoltre, è essenziale assicurarsi di garantire la salute del vostro partner e la vostra salute quando in caso di rapporti non protetti, al fine di evitare l’esposizione a infezioni a trasmissione sessuale, così come vari virus, come il virus del papilloma umano (HPV) o herpes.

